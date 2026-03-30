“Miedo real a morir”: motor de avión estalló en vuelo y generó pánico

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Un avión de la aerolínea estadounidense Delta tuvo que aterrizar de emergencia la noche del domingo en el aeropuerto de la ciudad brasileña de São Paulo, después de que uno de sus motores explotara al poco de despegar, en un incidente que terminó sin heridos.



La aeronave, un Airbus 330 con capacidad para unos 300 pasajeros que volaba rumbo a la ciudad de Atlanta, en Estados Unidos, presentó un "problema mecánico" en el motor izquierdo segundos después de emprender el vuelo, según una nota de la aerolínea estadounidense enviada a los medios de comunicación.



El incidente no provocó heridos y el avión pudo aterrizar a los pocos minutos en el aeropuerto, donde fue recibido por un equipo antiincendios, mientras que los pasajeros fueron llevados en autobús de vuelta a la terminal.



Videos grabados por los propios pasajeros y divulgados en redes sociales muestran una llamarada y chispas saliendo de una de las alas, mientras se escuchan los gritos asustados de los viajeros.

??TENSÃO E MEDO NO AR | Aeronave da Delta retorna a Guarulhos após fogo em motor durante decolagem



Uma aeronave da Delta Air Lines retornou ao Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo, após apresentar explosão e fogo no motor esquerdo segundos depois da decolagem, na… pic.twitter.com/WYkKYTTHBV — Pasquim do Saci (@pasquimdosaci) March 30, 2026



"Delta 104, tiene fuego en su ala", le transmitió el controlador aéreo al piloto, según audios difundidos por el portal Aviação Guarulhos JPD.



La aerolínea afirmó en el comunicado que la seguridad de los clientes era su "prioridad" y se disculpó por el retraso que el incidente pudo causar a los viajeros, según consigna la agencia EFE

“Miedo real a morir”

Danielle Willig, una vendedora de software que vive en Atlanta, EE. UU., dijo que solo pensó en su familia y que sintió un miedo genuino a morir cuando se dio cuenta de que el avión estaba en una situación de emergencia.

“Nunca había sentido tanta desesperación en mi vida. Ver el avión que no despegaba, no despegaba…”, dijo en declaraciones al programa Bom Dia SP , de TV Globo.

“Vuelo mucho, pero nunca había sentido este miedo a volar, era un miedo real a morir. Al ver que el avión no despegaba, solo pensaba en mi familia”, recordó

“Finalmente regresamos. Pero todo estaba muy bajo y los que estábamos dentro del avión no teníamos ni idea de lo que estaba pasando. En cuanto se retrajo el tren de aterrizaje, pensé que era el sonido característico del tren de aterrizaje. Un ruido normal, como suele hacer. Y luego se oyeron gritos desde atrás: ‘¡Fuego, fuego, fuego!’, que no vi porque estaba junto a la ventana del otro lado, un poco más adelante”, declaró.

Daniela contó que, tras el susto, la llevaron a un alojamiento cerca del aeropuerto de Guarulhos, pero solo consiguió dormir una hora.

"Por increíble que parezca, todo el mundo mantuvo la calma. Fue todo surrealista. Después de ver los videos en Instagram, donde alguien decía 'está en llamas, el avión se va a estrellar', me di cuenta de la gravedad de lo que vivimos. Solo logré dormir una hora. Estoy agotada", dijo.

La maquilladora Aline Araújo también afirmó que los pasajeros no comprendían del todo lo que estaba sucediendo dentro del avión.

"Ni siquiera tuvimos tiempo de pensar mucho, porque fue justo después del despegue. Empezamos a ascender, el avión tuvo su primera explosión, hubo un destello muy fuerte en el interior, nadie entendía lo que estaba pasando. Gracias a Dios el piloto fue brillante, brillante. Cuando habló estaba supertranquilo y el aterrizaje fue mejor de lo que esperábamos", dijo al citado programa.