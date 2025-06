“Miedo”, “trampa” y “persecución”: oposición tras comparecencia del fiscal Perciballe

Política

La oposición se pronunció después de que el fiscal Ricardo Perciballe compareciera ante la comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración de la Cámara de Diputados por sus dichos contra Jorge Díaz por acciones durante su rol como fiscal de Corte.

El diputado de Identidad Soberana, Gustavo Salle, sostuvo que el fiscal de Crímenes de Lesa Humanidad “habló en la pulpería y calló en la comisaría” y destacó que “cada dos por tres” dijo a los legisladores que lo “comprendieran” y “se pusieran en su lugar”.

En diálogo con Al weso, el magistrado se refirió al momento en el que fue apartado de la Fiscalía, en 2012, por Díaz y afirmó que la decisión lo “perjudicó claramente”. “Díaz trabajaba conmigo, era juez letrado de Crimen Organizado; teníamos unas investigaciones importantes de narcotráfico y de corrupción. De buenas a primeras, la primera medida es sacarme cuando sabía que tenía varias investigaciones en curso”, afirmó.

El diputado Salle afirmó que el actual prosecretario de Presidencia incidió en el juicio por conjunción de interés público de Gonzalo Fernández, secretario de Presidencia durante mandato de Tabaré Vázquez.

“El protagonista de todo esto acá soy yo, que en aquella época denunciaba a Gonzalo Fernández —que era el abogado y el amigo de Tabaré Vázquez, ni más ni menos—”, afirmó el legislador.

Salle insistió entre el vínculo de la Fiscalía General de la Nación, en la que “no se puede hacer política”, y el rol de Díaz y Carlos Negro en la administración de Yamandú Orsi.

“Se encargaron de dar impunidad. Porque la Fiscalía General, como lo vengo diciendo, y lo decía el doctor Enrique Viana Ferreira, desde el 2017 con el golpe de Estado técnico, con la mentira de la institucionalidad democrática, con el templo de la democracia, que es mentira, le dio impunidad. Esa es la realidad. Estamos bajo un sistema que no es democrático”, afirmó.

Salle sostuvo que la comisión de Diputados cayó “en una trampa”, y acusó a Perciballe de votar al Frente Amplio. “La trampa era venir a hacer lo que pasó: a legitimar y a defender el golpe de Estado técnico, la impunidad de la Fiscalía. Este es el momento: no es cuestión de hablar en la pulpería y callar en la comisaría”, insistió.

Asimismo, el senador Javier García sostuvo que la comparecencia del fiscal de Crímenes de Lesa Humanidad “confirmó absolutamente sin ningún tipo de dudas” lo que la oposición sostuvo “en otras circunstancias respecto a la Fiscalía de Corte”.

“Aquí hubo una operación política en el 2012, 2013, llevada a cabo por el fiscal de Corte de ese momento para evitar que se llevaran adelante investigaciones que estaban vinculadas al narcotráfico, crimen organizado y lavado de activos, que iban a tener un final diferente al que tuvieron”, afirmó.

García sostuvo que durante la comparecencia “se habló de persecución” y “ataque institucional” y afirmó que en 2012 la “forma de funcionamiento de la Fiscalía estaba destinada a favorecer determinadas investigaciones de acuerdo con quiénes eran las personas investigadas”.

El senador colorado Andrés Ojeda afirmó que Perciballe “visiblemente, tenía algún miedo” de “las consecuencias que pudiera tener” por sus dichos, que pidió “inferir”.

El abogado penalista sostuvo que el fiscal coincidió en que “tiene asidero decir que el traslado inmediato de Perciballe fue para evitar el procesamiento de alguien importante”, aunque dijo que “no lo podía decir”.

“Evidente, más allá de que no lo diga, está diciendo que su traslado, del cual no tiene fundamento de servicio, es que fue para evitar el procesamiento de alguien importante a quien no quiso identificar”, ratificó Ojeda.

La oposición analizará cuáles son las acciones a seguir después de la declaración de Perciballe.