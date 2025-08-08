“Mi regalo de cumpleaños fue enterrar a mi hija”: padre reclama Justicia por tragedia

Internacionales

El pasado martes, una inesperada tragedia conmovió a la ciudad de Teresina, en el estado brasileño de Piauí.

Ese día, el jardín de infantes del Colegio CEV celebraba el cumpleaños Alice Brasil Souza da Paz y de su hermano gemelo, que el día anterior habían cumplido 4 años. Además, al día siguiente era el cumpleaños del padre de ambos niños.

Durante la celebración, una cómoda de tocador cayó encima de la pequeña y la mató. La tragedia fue presenciada por varios alumnos, incluido el propio hermano de la víctima.

El miércoles se llevó a cabo el funeral de la pequeña, y el jueves sus padres hablaron por primera vez en una conferencia de prensa.

En la instancia participaron ambos progenitores: Cláudio Souza, mayor del Ejército brasileño, y Dayana Brasil, fotógrafa. También estuvo presente el abogado de la familia.

"Perdimos a nuestra hija en el lugar donde debería haber estado protegida y a salvo. No queremos venganza, queremos justicia. Queremos que ningún otro niño pase por lo que pasó nuestra Alice, y que otras Alices no tengan que sufrir", dijo Souza, según recoge el medio local Portal Clube News.

El padre, cuyo cumpleaños coincidió con el funeral de su hija, afirmó que lo que debería haber sido un día feliz se convirtió en el peor de su vida. También informó que el hermano de Alice presenció el accidente y vio morir a su hermana.

“Alice era una princesa de cuatro años, hermosa, inteligente y cariñosa. El martes pasado, llegamos con nuestra hija sana y salva por la mañana para celebrar su cumpleaños y el de su hermano con sus compañeros de clase. Después de la celebración, nos despedimos de nuestros hijos y nos fuimos a trabajar. Unas horas después, nos llamaron y recibimos la noticia de que había fallecido en la escuela. Primero, dijeron que le había caído un juguete encima a nuestra hija, y luego cambiaron la historia. Hasta el día de hoy no hemos recibido una explicación concreta. Ningún padre debería pasar por esto”, expresó el militar.

“Mi cumpleaños fue ayer. Mi regalo fue enterrar a mi hija. El día que iba a celebrar otro cumpleaños, tuve que enterrar a mi hija de 4 años. (...) Se convirtió en el peor día de nuestras vidas; nunca lo olvidaremos. Este fue el regalo que recibí: un ataúd con el cuerpo de mi hija ya sin vida”, añadió conmovido.

El mismo jueves, el colegio emitió un comunicado en el que asegura que “está a disposición de las autoridades, coopera con la investigación y espera los resultados del informe forense para esclarecer el caso”.

“En este momento, nuestra prioridad es brindar apoyo psicológico, y una comunicación atenta a las familias de nuestros estudiantes, a nuestro personal y a toda la comunidad escolar. Permanecemos presentes, sensibles y disponibles para cualquier necesidad en estos momentos de dolor y consternación”, detalla la misiva