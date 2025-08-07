“Mi papá murió buscándolo”: habló el hermano de joven enterrado en casa donde vivió Cerati

Internacionales

El hallazgo meses atrás de restos óseos en una casa del barrio porteño de Coghlan, donde había vivido el músico Gustavo Cerati, tiene en vilo a Argentina.

El caso dio además un nuevo giro en las últimas horas, luego de que se pudiera identificar el cuerpo, aunque todavía se desconocen los autores del homicidio y otras circunstancias de la muerte —si bien se presume que fue apuñalado y después enterrado—.

El cuerpo pertenece a Diego Fernández, por entonces un joven que en su momento había sido señalado como desaparecido. Se trata de un adolescente que fue visto por última vez el 26 de julio de 1984.

El hallazgo ocurrió en mayo de este año, durante la demolición de una casa que fue habitada por el músico Gustavo Cerati entre 2001 y 2003. Allí los obreros encontraron restos óseos humanos enterrados en el terreno. Luego de meses de investigación, la Justicia de Argentina logró averiguar a quién pertenecen.

Tras conocerse la identificación del cuerpo, habló el hermano del asesinado, Javier Fernández, quien en diálogo con el canal América brindó un duro testimonio sobre la búsqueda que había emprendido su familia.

“Necesito justicia por mi hermano, por mi papá que se murió buscándolo, por mi mamá, por mi hermana y por mí”, dijo a América Noticias. “Tenía 15 años. ¿Qué hizo? No me entra en la cabeza. Era bueno, jugaba en Excursionistas. Iba al colegio, tenía un amigo. Era un pibe de 15 años”, sumó. Según su relato, le dijo a su madre que iría a la casa “de alguien” y después al colegio, pero nunca más volvió.

“En su momento, mi mamá y mi papá hablaron con la Policía… Interrogaron a todos los chicos del colegio. Mi mamá tiene 87 años y a veces, pobre, no recuerda bien”, dijo después.

“Para mí pasó, como era saliendo de la dictadura, que lo chuparon, que estaba en la agenda de alguien, que era amigo de alguien y que lo chuparon. No había redes, había cuatro canales de televisión, no había cámaras. Mis viejos hicieron todo, mis primos, amigos del barrio... nos conocen todos y acá estamos todavía”, agregó también.

Este jueves, en diálogo con LN+, dijo que “aparentemente” la casa donde lo encontraron enterrado era donde vivía la familia de un compañero de colegio.

En las últimas horas, el club Excursionistas de la ciudad de Buenos Aires también se refirió al caso.

