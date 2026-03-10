“Mi país al tranco”: llegó a la Patria Gaucha tras recorrer 1.450 kilómetros a caballo

Montevideo Portal
Andrés Medina, el jinete uruguayo que partió a caballo rumbo a Tacuarembó para participar de la fiesta de Patria Gaucha, anunció este miércoles su arribo al destino tras recorrer más de 1.450 kilómetros.
“Mi país al tranco”, escribió Medina a través de sus redes sociales, al referirse al nombre de su travesía para acompañar una imagen donde se mostró junto al escenario principal del predio donde se realiza la fiesta.
Los caballos que lo acompañan son Pacífica Capivara y Cabo Reyes, ambos tordillos, cedidos por la cabaña La Pacífica, y Azabache, un picazo prestado por la familia Abreu de Libre a Caballo.
La travesía fue registrada por Medina a través de su cuenta de Instagram, donde compartió distintas fotos del camino recorrido.
