“Mi hijo tiene miedo de venir”: rapiñaron a tres estudiantes a la salida de UTU de Colón

Montevideo Portal

Tres adolescentes que cursan sus estudios en la Escuela Técnica de la Universidad del Trabajo del Uruguay (UTU) del barrio de Colón fueron rapiñados a la salida del centro educativo en la mañana de este miércoles.

Según informó Telenoche (Canal 4), los menores salieron del edificio para volver a sus casas al término de la jornada lectiva y de camino a la terminal de ómnibus notaron que dos hombres los estaban siguiendo. Ante esto, optaron por volver, pero los delincuentes los apuntaron con armas y les robaron sus pertenencias, entre ellas mochilas y celulares.

Luego del episodio, tanto autoridades del centro como familiares de los alumnos reclamaron por mayor patrullaje y más presencia policial en el entorno del edificio, que se encuentra situado en camino Colman, a escasos metros de César Mayo Gutiérrez.

“Lo primero que hizo fue ponerse a llorar; lloraba y lloraba. Le dije: ‘¿Qué te pasó?’, porque me asusté; yo me estaba aprontando para ir a trabajar. Me dijo: ‘Mamá, me robaron, me mostraron un arma de fuego y me sacaron el celular’”, relató la madre de uno de los adolescentes al citado medio.

La mujer reclamó que haya un patrullero que “cuide a los gurises” para que puedan “ir a estudiar con tranquilidad”. “Mi hijo ahora tiene miedo de venir a la UTU. Todos los días hay un robo, una pelea o un cuchillo; siempre hay algo”, agregó.

Miguel Curbelo, director del centro educativo, expresó que en la zona hay “mucha violencia”. “Dentro de la escuela, no han habido problemas; tenemos educadores y adscriptos para tener todo controlado. Los problemas se suscitan en la salida y en las inmediaciones”, dijo.

El jerarca de la institución aseguró que “una base de policías permanente” podría contribuir a mejorar la situación actual. “Cuando la Policía se para allí, abajo de un árbol, ya es disuasivo y no hay problemas”, añadió.

