“Mi hijo tiene miedo de venir”: rapiñaron a tres estudiantes a la salida de UTU de Colón

“Dentro de la escuela está todo controlado; los problemas se suscitan en las inmediaciones”, señaló el director del centro educativo.

18.09.2025 08:41

Tres adolescentes que cursan sus estudios en la Escuela Técnica de la Universidad del Trabajo del Uruguay (UTU) del barrio de Colón fueron rapiñados a la salida del centro educativo en la mañana de este miércoles.

Según informó Telenoche (Canal 4), los menores salieron del edificio para volver a sus casas al término de la jornada lectiva y de camino a la terminal de ómnibus notaron que dos hombres los estaban siguiendo. Ante esto, optaron por volver, pero los delincuentes los apuntaron con armas y les robaron sus pertenencias, entre ellas mochilas y celulares.

Luego del episodio, tanto autoridades del centro como familiares de los alumnos reclamaron por mayor patrullaje y más presencia policial en el entorno del edificio, que se encuentra situado en camino Colman, a escasos metros de César Mayo Gutiérrez.

Lo primero que hizo fue ponerse a llorar; lloraba y lloraba. Le dije: ‘¿Qué te pasó?’, porque me asusté; yo me estaba aprontando para ir a trabajar. Me dijo: ‘Mamá, me robaron, me mostraron un arma de fuego y me sacaron el celular’”, relató la madre de uno de los adolescentes al citado medio.

La mujer reclamó que haya un patrullero que “cuide a los gurises” para que puedan “ir a estudiar con tranquilidad”. “Mi hijo ahora tiene miedo de venir a la UTU. Todos los días hay un robo, una pelea o un cuchillo; siempre hay algo”, agregó.

Miguel Curbelo, director del centro educativo, expresó que en la zona hay “mucha violencia”. “Dentro de la escuela, no han habido problemas; tenemos educadores y adscriptos para tener todo controlado. Los problemas se suscitan en la salida y en las inmediaciones”, dijo.

El jerarca de la institución aseguró que “una base de policías permanente” podría contribuir a mejorar la situación actual. “Cuando la Policía se para allí, abajo de un árbol, ya es disuasivo y no hay problemas”, añadió.

