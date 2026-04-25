“Mi hijo me espera, no me mates”: delivery trabaja con un cartel tras asesinato de colegas

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Montevideo Portal

Un repartidor de la aplicación PedidosYa pegó en su mochila de reparto un cartel. Esto, tras el asesinato de tres repartidores ocurridos en los últimos 10 días.

Una usuaria de la red social X compartió la imagen en la que se ve el cartel. “Solo estamos trabajando, en casa mi hijo me espera. No me mates”, dice.

El asesinato más reciente ocurrió algunas horas atrás, en la noche de este viernes 24 de abril, en el barrio montevideano de Carrasco Norte. La víctima llegó al lugar para entregar un pedido y dos hombres se acercaron a pie para robarle la moto, pero el trabajador resistió y forcejeó; sin embargo, los delincuentes terminaron dándole un disparo.

El segundo ocurrió en la madrugada de este mismo viernes en el Prado. En este caso, Santiago, un joven de 22 años, iba en moto con su novia cuando, en la rotonda de Millán y Luis Alberto de Herrera, fueron interceptados por otra motocicleta en el que viajaban dos individuos que habrían intentado robarles el vehículo. Esto derivó en una persecución que terminó cuando los malhechores dispararon al joven.

Finalmente, está el caso de Juan Carlos Mendoza, un cubano de 62 años que murió luego de que un chofer lo asesinara a raíz de una discusión por el tránsito, en el Centro. El agredido, que trabajaba para PedidosYa, comenzó a pedir ayuda, pero el agresor se dio a la fuga. Fue detenido pocos minutos después.

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