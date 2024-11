“Mesa con el FA”: ¿Qué dijo Delgado sobre gobernar sin mayoría parlamentaria propia?

Elecciones 2024

Montevideo Portal

El candidato del Partido Nacional, Álvaro Delgado, habló en Maldonado de la hipotética posibilidad de ganar el gobierno nacional el próximo 24 de noviembre y la necesidad de tener que gobernar sin mayorías parlamentarias.

“Tenemos hoy la posibilidad histórica de que Uruguay no retroceda. Como nadie tiene mayoría parlamentaria es mucho más fuerte la vocación de ir al balotaje por la Presidencia de la República. No es por un capricho, es porque la capacidad de articulación de un próximo gobierno está en el Poder Ejecutivo. Nosotros tenemos la capacidad de articular los acuerdos necesarios para que el país funcione y vaya para adelante”, agregó.

En esta línea, indicó que “no va a buscar mayorías” en el Parlamento, sino “acuerdos”.

“Y no con la coalición, sino desde la coalición. Vamos a gobernar y el país no tiene que trancarse porque no haya mayoría parlamentaria. Hay cantidad de instrumentos para hacer y para evitar que el país retroceda. Hay ocasiones en que necesitas iniciativa privativa del Poder Ejecutivo [para cambios impositivos, por ejemplo]. La ley de presupuesto es la columna vertebral de cualquier gobierno y la oposición de acompañar o no. Si hay voluntad de trancar la ley de presupuesto, el país no se queda sin presupuesto. Se utiliza el presupuesto vigente”, añadió.

Además, el candidato blanco dijo que en caso de ser electo presidente en “algunos temas su convicción es poder llegar a acuerdos con el Frente Amplio y con la coalición”.

“Mirando más lejos. Mirando el país con luces largas temas que necesitamos más de cinco años para solucionarlos: primera infancia, salud mental, discapacidad, ambiental, narcotráfico. Nuestra intención es la semana siguiente a ser electo presidente desde la coalición instalar una mesa con FA para tratar estos temas y otros. Para llegar a acuerdos programáticos multipartidarios”, argumentó.

Montevideo Portal