¿Mensaje? Salteña fue a visitar la tumba de su hijo y encontró algo que no debería estar

En la tarde del sábado, una mujer de 74 años concurrió al Cementerio Central de la ciudad de Salto con el fin de visitar los restos de su hijo, sepultado en esa necrópolis.
Cuando la septuagenaria llegó al sepulcro de su familiar, hizo un inesperado y ominoso hallazgo: sobre la tumba había varias balas.
La mujer llamó de inmediato al 911 y personal policial acudió al lugar. De acuerdo con lo informado por el medio local Laguardia Digital, los agentes recogieron diez proyectiles vivos calibre 7.62, una medida muy utilizada en diversas armas como revólveres, pistolas, fusiles y subfusiles.
Ahora la Policía investiga cómo esas municiones llegaron hasta la tumba de una persona y cuál sería la intención de quien las depositó allí.
