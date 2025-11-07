Política

“Mediocres”: el momento en que ediles de Tacuarembó se fueron en plena sesión

Varios ediles de Tacuarembó pertenecientes al Partido Nacional, pertenecientes al sector del intendente Wilson Ezquerra, abandonaron la sesión del pasado jueves 6 de noviembre cuando otro curul blanco, Eber Da Rosa, hacía uso de la palabra.

El exintendente discursaba sobre la revocación del veto sobre el nombramiento del nuevo secretario general de la Junta Departamental cuando, según consignó el medio local Ro Tacuarembó, sus colegas se levantaron y dejaron la sala. Entre los ediles nacionalistas también había algunos del Partido Colorado y una edila suplente del Frente Amplio.

Así, mientras hablaba, las autoridades de la Junta lo interrumpieron porque, “lamentablemente, no hay número”. Así, dado que no había cuórum, se levantó la sesión y el tema no se trató.

Antes de que se apagara el micrófono, y entre risas, Da Rosa expresó: “La fuerza frente a la razón”.

En diálogo con Montevideo Portal, el legislador departamental tildó a sus colegas que se fueron de “mediocres” y los acusó de “tener una especie de monopolio en el cargo”.

