“Medida soberbia” y “absurda”: Sánchez y Pereira a blancos y colorados por diálogo social

La resolución de los partidos Nacional, Colorado e Independiente sobre no participar del diálogo convocado por el gobierno para implementar cambios en la seguridad social despertó críticas en el oficialismo, ya sea de representantes frenteamplistas como de autoridades del Poder Ejecutivo.

A los cuestionamientos de legisladores como Sebastián Valdomir, Daniel Caggiani y Sebastián Sabini se sumó la del secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, quien afirmó que le “llamó muchísimo y poderosamente la atención” la posición adoptada por los partidos de la oposición.

“Desde que se emitió el decreto hasta ahora, no recibimos opiniones en contrario de que estaba mal. Los partidos que ya habían designado a sus delegados, ayer decidieron no participar”, dijo este martes en rueda de prensa.

“Dialogar no significa acordar. El plazo es de un año y puede que no haya acuerdo y después irá al Parlamento, donde están los partidos políticos. Hay garantías de que el Parlamento, donde están los partidos, es el que va a resolver. Amputarse la posibilidad de dialogar es una medida soberbia”, agregó.

Sánchez comentó que el gobierno “está dispuesto a escuchar cualquier tipo de reclamo y a ampliar la participación de los partidos políticos”, a pesar de que, si blancos y colorados hubieran planteado la posibilidad de tener más representantes, eso “ya se hubiera resuelto”.

Por otra parte, el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, opinó que la decisión de blancos, colorados e independientes fue “muy sorprendente”. “Ahora dicen que no participan y avisan dos días antes. Ahora empiezan las excusas; tuvieron un mes para plantear posibles modificaciones”, comentó en diálogo con el programa Otra mañana (Radio Oriental).

“Nosotros nunca jamás le hemos dicho a un diálogo que no, a ningún partido. De alguna manera, no se está siendo tan leal con la institucionalidad como nos gustaría que se fuera. Parece que no pueden procesar que perdieron la elección”, agregó.

Pereira espera que los partidos opositores “reflexionen” y “modifiquen una posición tan absurda”. “Esto es lo que de verdad se llama ‘palos en la rueda’, no lo que nos decían a nosotros. Esto es colocar obstáculos para que un diálogo no pueda avanzar en la senda de mejorarle la calidad de vida a la gente”, consideró.