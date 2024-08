“Me voy de este mundo el viernes a las 12”: la eutanasia de un joven estremeció a Colombia

Internacionales

Javier Acosta, un joven colombiano de 36 años hincha del equipo Millonarios, recibió este viernes la eutanasia después de que una grave enfermedad lo dejara hace unos años en silla de ruedas y recientemente empeorara sin garantías de recuperación.

Su historia y el video que él mismo grabó le dieron la vuelta a Colombia, provocando una gran conmoción y solidaridad con el joven. A raíz de eso, decenas de hinchas y barras bravas del equipo capitalino acudieron a las puertas del hospital San Ignacio de Bogotá para despedirlo y acompañarlo en el procedimiento.

“Mi nombre es Javier Acosta, soy hincha de Millonarios y el día de ayer tomé una decisión para mi vida y el día de hoy me despido de amigos y familiares a lo grande. Aguante la vida, locos”, publicó el joven en sus redes sociales.

#DEVASTADOR. "Nos veremos en el cielo", joven bogotano llamado Javier Acosta tomó la decisión de aplicarse la eutanasia para poner fin a su sufrimiento producto de una bacteria que habría adquirido al meterse en una piscina en medio de un paseo familiar al mpio de Megar (Tolima).… pic.twitter.com/VmoQyb9Lhp — Colombia Oscura (@OscuraColombia) August 27, 2024

Este joven bogotano quedó hace nueve años en silla de ruedas tras un accidente de tráfico, y contrajo una bacteria en una piscina que le provocó una grave infección que llegó hasta sus huesos, enfermedad que no lograron controlar y terminó desarrollando un cáncer de sangre, según relató a Noticias Caracol.

Acosta estaba “esperando un milagro”. Los médicos le dijeron en los últimos días que no habría tratamiento posible. “Amigos, les cuento que no habrá milagro, que no hay otra oportunidad”, explicaba el joven en un video con un nudo en la garganta.

Tras cinco años luchando contra la enfermedad, los tratamientos no le hicieron efecto y el cáncer comenzó a desarrollarse en la cabeza, por lo que, en vista de que tampoco puede caminar, el joven decidió que prefería someterse a la eutanasia que vivir en un hospital esperando a que el cáncer acabara con su vida.

Con gran tristeza me despido de Javier Acosta, un hombre cuya fortaleza y valentía frente a la adversidad nos dejó una profunda enseñanza. Su lucha constante nos inspira a todos a valorar cada momento y a enfrentar con coraje los desafíos de la vida. Mis pensamientos están con su… pic.twitter.com/geH7iBsbWu — Radamel Falcao (@FALCAO) August 30, 2024

Por eso, el joven, padre de una menor de 12 años, este pasado lunes tomó la decisión de optar por la eutanasia, que en Colombia es legal en casos de enfermedad terminal, grave o incurable, y que fue realizada este viernes.

EFE