“¡Me voy!”: alcalde de Porvenir huyó de la Junta y su propia bancada le pidió renuncia

Ramiro Ayende, controvertido alcalde nacionalista del municipio sanducero de Porvenir, fue convocado el jueves a la Junta Departamental de Paysandú para que respondiera por una serie de episodios escandalosos que protagonizó en los últimos tiempos, y de los que hemos dado debida cuenta.

El comportamiento del alcalde hizo que esta semana la Intendencia Departamental de Paysandú decidiera asumir el control directo de la administración del municipio. Ante tal decisión, Ayende se negó a acatar la disposición —“me la paso por el culo”, fueron sus palabras— y las autoridades del departamento debieron romper la cerradura de la sede comunal.

En la sesión de ayer, y luego de más de tres horas de intervenciones que lo dejaron malparado, Ayende abandonó la sala luego de que el presidente, Marcelo Tortorella —correligionario de Ayende—, le solicitara que modificara su postura: no la política o administrativa, sino la física.

Tal como se aprecia en las imágenes, el alcalde de Porvenir se había desparramado sobre su butaca, y Tortorella le pidió que se sentara “correctamente”, tanto por una cuestión de decoro como por el hecho de que el respaldo de la silla dañaría la pared del edificio. Ayende se tomó a mal el pedido y decidió marcharse de la sala.

Lo llamaron a sala al alcalde de Porvenir, Ramiro Ayende. El se sentía cómodo distinguido como en una playa de Cancún. El presidente de la junta le reiteró en varias oportunidades que se sentara mejor.. Si no le gusta como me siento, me voy dijo Ayende, y se retiró de la junta.