“Me van a tener que aguantar mucho tiempo”: Lugano inauguró fábrica de cemento en Brasil

Se inauguró una nueva fábrica de cemento y mortero en el distrito industrial de Montenegro, en el estado de Rio Grande do Sul, Brasil, este martes.

De la inauguración participó el exfutbolista y actual empresario Diego Lugano; él recibió, de la mano del secretario de Desarrollo Económico de Rio Grande do Sul Ernani Polo, la licencia de funcionamiento de la Fundación Estatal para la Protección del Medio Ambiente (Fepam), que autoriza el inicio de actividades.

Así, Lugano contó cómo ingresó al negocio binacional, que resultó de la unión de fuerzas y conocimientos de Uruguay y Brasil, representados por Rio Grande do Sul, según consignó la página web estatal. “Vamos a empezar con un vuelo bajo y luego crecer. Muchas gracias, Rio Grande do Sul, por recibirme. Y ahora me van a tener que aguantar mucho tiempo, ¿eh? Vinimos aquí para no irnos”, bromeó.

La fábrica

La tercera unidad de la empresa Hipermix en ese país recibió incentivos del gobierno estatal a través del Programa de Implantación de Distritos Industriales (Proedi), totalizando R$ 100 millones (más de $ 766 millones) en inversiones para la producción de 100 mil toneladas por año, según informó la página web estatal. Además, ya está prevista la ampliación de la planta para que sea posible duplicar la producción en los próximos dos años.

En esta primera etapa del proyecto se generarán alrededor de 200 empleos directos, añade el comunicado.

La fábrica se encuentra en una zona “estratégica” por la facilidad de distribución del producto para los mercados locales (Rio Grande do Sul, Santa Catarina y Paraná) e internacionales (Argentina, Paraguay y Uruguay).

“Alineada con la intención del gobierno estatal de implementar medidas sostenibles en las prácticas de producción, la planta de cemento pretende operar con tasas de emisión de carbono más bajas que el promedio brasileño e internacional”, resalta el texto.

Este proyecto “cumple con nuestra agenda de desarrollo, construidos con mucho trabajo para fortalecer a los empresarios de Rio Grande do Sul", dijo Polo.

