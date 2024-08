“Me tomo muy en serio las cuestiones de seguridad”: Mastropierro tras incidente en juzgado

Judiciales

Después de una curiosa llegada al juzgado el pasado lunes, que los presentes describieron a Montevideo Portal como “digna de Netflix”, Jonathan Mastropierro, uno de los testigos de la causa contra el exsenador Gustavo Penadés, dio su versión de los hechos.

El suceso se enmarcó en una instancia judicial por la que el joven es investigado por un siniestro de tránsito del que fue protagonista, en el que dos personas resultaron lesionadas.

Así, Mastropierro dijo a Montevideo Portal que fue “increpado” a la entrada del juzgado por el padre de la “víctima”. “No es la primera vez, ya tuvimos una situación similar en el mes de mayo. Nosotros no intercambiamos palabras con ellos, pero el papá se dirige en muy malos términos con comentarios despectivos incluso contra mi abogada, Sandra Colman”, expresó el testigo del caso Penadés.

Tal como informáramos, el joven llegó al juzgado en un auto Mercedes Benz negro y con matrícula de remís, conducido por un hombre de traje. Luego de poner balizas y estacionar en doble fila, el individuo se quedó esperando a Mastropierro a un lado del vehículo.

Del Mercedes descendieron, además, dos guardias de seguridad. “Claramente eran patovicas de boliche”, apostó una fuente en su relato a Montevideo Portal. Vestidos de negro y de complexión física grande, los hombres acompañaron a Mastropierro desde la entrada hasta la puerta de la sala en la que se celebraría la audiencia.

De este modo, el joven de 23 años aclaró que se dirigió a la sede judicial “únicamente con un custodio, que también fue increpado en presencia de la Policía”. “Decidimos solicitar la presencia del segundo, que llegó en menos de 5 minutos para preservar la seguridad e integridad de la doctora Colman y de mi persona; en lo personal, me tomo muy en serio las cuestiones de seguridad. Quien me conoce sabe que cuento con custodia 24/7 por amenazas comprobadas que recibí y fueron denunciadas en su momento en seccional 10”, dijo Mastropierro.

Cuando el joven fue llamado para ingresar a la audiencia, los guardias de seguridad se encaminaron a entrar con él, lo que provocó la reacción de los abogados defensores de la familia que fue víctima del accidente. Los penalistas Ignacio Durán y Eduardo Sassón le pidieron al juez que impidiera el ingreso de los hombres, porque eran ajenos a la causa y no correspondía que presenciaran la instancia.

La defensa argumentó que los guardias de seguridad buscaban amedrentar a las víctimas. Además, sostuvieron que la seguridad de los presentes en un juzgado está garantizada por la Fiscalía.

De este modo, el joven de 23 años consideró que la sede judicial no le “garantizó ningún tipo de seguridad en el ingreso”. “En vista de que no es la primera vez que sucede esto, tomaré las medidas a futuro para no ingresar por el mismo lugar donde ingresa la otra parte. Llegaré y aguardaré en el exterior hasta que esté por comenzar la audiencia y cuando deba ingresar lo haré por otro lugar que no sea el mismo por el que entran ellos”, adelantó.

Además, Mastropierro se refirió al “vehículo” en el que arribó al juzgado: “Tengo la libreta retenida y me debo desplazar con chofer porque la misma sede me la retiró y no puedo manejar”.

Tras las discrepancias con el padre de una de las víctimas del siniestro de tránsito, Mastropierro dijo que está “alejado de un eventual acuerdo reparatorio”. “Sigo estudiando la posibilidad de un reparatorio siempre y cuando se trate de un monto razonable y la defensa con pies en tierra se ajuste a la capacidad de pago; no estoy de acuerdo y no comparto el monto millonario que se me está solicitando”, expresó.

Además, el joven aseguró que “reforzará” la defensa ante “un eventual juicio oral y público” y se disculpó con las víctimas del accidente. “Si ellos o sus acompañantes se sintieron intimidados por la presencia del personal de seguridad, pido las disculpas del caso. Pero es la única forma que tengo yo de preservar mi integridad ante situaciones como las que viví con el papá al ingreso”, concluyó.

En la audiencia judicial, se resolvió colocarle a Mastropierro una tobillera electrónica debido a un “incidente” que hubo durante la instancia.