Internacionales

“¡Me tiró el viejo pu…!”: filmó el momento en el que un vecino lo baleó con un rifle

Una discusión entre vecinos en la ciudad argentina de Rosario terminó de forma lamentable, con un joven de 29 años herido de gravedad.

Según informara la televisora local Rosario 3, el hecho ocurrió sobre las 18:30 horas del miércoles en Pasaje Benito Juárez, en el barrio Las Delicias.

La Policía arribó al lugar luego de recibir un reporte por disparos de arma de fuego, y encontró a un joven identificado como Omar Vecchi, quien presentaba una herida en el abdomen.

El joven fue trasladado de urgencia al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez, donde fue sometido a dos operaciones y, de acuerdo con el equipo médico tratante, requerirá una tercera. De momento, permanece internado en el CTI y su estado es delicado.

En la misma calle donde se encontraba Vecchi fue detenido un hombre de 75 años identificado como Pedro D, presunto autor del disparo, quien fue imputado por intento de homicidio. Se le incautó una carabina calibre 22, con la que había perpetrado la agresión.

Víctima y victimario son vecinos, y las desavenencias entre ellos datarían de hace algún tiempo. Según la esposa del septuagenario, llamada Isabel, el joven molesta a todo el vecindario con el ruido del motor de su auto y el volumen de la música que escucha.

“Desde que tiene el auto empieza desde las 21 con el tema del motor. El otro día estuvo hasta la 1. Nosotros somos personas grandes, enfermos del corazón. El padre es una cosa, el pibe es otra”, dijo en diálogo con el medio local El Tres.

Por otra parte, familiares de Vecchi aseguraron que el agresor no es precisamente una persona popular en la zona.

“Tiene problemas con toda la cuadra. Me llamó mi hijo y lo encontré convulsionando. Omarcito nació acá, no molesta a nadie, trabaja, se ocupa de sus cosas”, dijo Nidia, la madre del herido, quien acusó al anciano de comportarse con violencia.

“Tiene más armas, se vanagloria de ser el guapo de la cortada para que todos le tengan miedo”, la mujer

La víctima registró la agresión

El episodio se hizo viral en redes sociales luego de que se difundiera el video que el propio Vecchi grabó, y que registró el disparo.

“La concha de la madre, está disparando con esa arma. Qué viejo hijo de puta”, dice el joven. “A mí no me dispares”, le grita luego al agresor, que aparece en plano junto a su esposa.

Luego, se oye la detonación y el joven cae al piso y grita “¡Viejo puto, la puta que lo parió!” y “¡Me disparó el viejo, llamen a una ambulancia!”

?? Grabó el momento en que su vecino le disparó con una escopeta: está delicado en el Heca con graves lesiones@CalleDeRosario @emergenciasAR



Más info en : https://t.co/sOHL41bNb2 pic.twitter.com/ptSAw87KU4 — VersionRosario (@versionrosario) September 11, 2025