“Me sorprendió la actitud de Manini”: Mieres por planteo de nuevo “Compromiso por el País”

El candidato a presidente del Partido Independiente (PI), Pablo Mieres, se refirió este domingo a su planteo de comenzar a trabajar desde antes del 27 de octubre en un documento similar al de 2019 por un “Compromiso para el País” y la negativa de Cabildo Abierto (CA) al respecto.

“Por supuesto que el compromiso lo vamos a firmar después del 27 de octubre, pero empezar a trabajar desde antes nos parece más que razonable”, dijo el exministro de Trabajo en diálogo con Telemundo (Canal 12).

“Me sorprendió la actitud de [Guido] Manini Ríos”, reconoció sobre los dichos del líder de CA.

“Cuando yo planteé la idea, él estaba. No me dijo que no estuviera de acuerdo”, agregó Mieres.

Junto a los demás candidatos de la coalición de gobierno, el candidato del PI disertó este jueves en la cena organizada por el think tank liberal Centro de Estudios para el Desarrollo (CED), presidido por el economista, Hernán Bonilla.

Sobre el final de su oratoria, reclamó “dar un paso ya” y que los cuatro partidos que integran la coalición comienzan a discutir el “Compromiso por el país 2”. “No podemos esperar más tiempo. Ya es tiempo de que nuestros técnicos o responsables de programa comiencen a trabajar en la elaboración de un documento que va a ser al día siguiente del 27 de octubre nuestra bandera para llevar adelante como coalición”, propuso el candidato a presidente por el Partido Independiente (PI).

Luego, Manini, en diálogo con MVD Noticias, dijo que no le ve sentido a iniciar las reuniones de partidos de la coalición por un segundo Compromiso por el País antes de las elecciones del 27 de octubre.

