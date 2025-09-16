“Me siento protagonista de un proceso”: Orsi inauguró electrificación en Tacuarembó

Política

El presidente de la República, Yamandú Orsi, inauguró este martes obras de electrificación rural en la escuela Nº 30 de San Benito, Tacuarembó. En este marco, el mandatario resaltó cómo ese proceso reafirma el compromiso del Estado con las zonas más alejadas del país.

Durante su discurso, Orsi subrayó que la electrificación rural no solo es infraestructura, sino una política con fuerte impacto social que mejora la calidad de vida, facilita el asentamiento de población en el interior y reduce la brecha entre zonas urbanas y rurales, según comunicó Presidencia a través de su página web.

“Me siento protagonista de un proceso, que es el proceso de todo el Uruguay de un montón de años para acá. Los primeros cinco años de mi vida no teníamos luz eléctrica […] Cuando uno cuenta en el área metropolitana o en ciudades que hay localidades del interior profundo que no llegó [la luz eléctrica], hay gente que no puede creer”, manifestó luego en rueda de prensa.

El presidente también valoró el papel de UTE como agente clave en este esfuerzo, destacando su vocación de servicio público para llevar energía segura y accesible a comunidades que históricamente estaban desatendidas. “Por supuesto tiene que mirar negocio, pero antes mira al bienestar de los uruguayos”, ratificó.

La obra en San Benito forma parte del programa de electrificación rural de UTE: implicó el tendido de una línea de media tensión monofásica de casi 13 kilómetros tras una inversión de $ 10,2 millones.

En total, se ven beneficiadas 10 familias, la escuela y un tanque de OSE.

La obra surgió a raíz de un convenio más amplio firmado entre UTE y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) en 2023.