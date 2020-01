“Me siento muy blanco, como siempre”, dijo Carlos Moreira, que irá por la reelección

Política

El intendente de Colonia, Carlos Moreira, quiere ir por la reelección en los comicios departamentales del 10 de mayo, pese a la investigación que gira en torno a su caso de presuntas irregularidades en el otorgamiento de pasantías en la comuna, incluyendo un caso de presuntos favores sexuales a cambio de una de ellas.

Dirigentes de la lista 404 propusieron el nombre de Moreira como candidato a la Intendencia de Colonia y él quiere ser candidato. Además, actualmente no tiene un impedimento legal.

Él ya no pertenece al Partido Nacional, pero no es la convención nacional del partido la que define las candidaturas, sino la departamental de Colonia, donde su sector tiene mayoría de convencionales.

"Estamos haciendo gestiones, pero nos presentaremos y veremos cuál es la forma en que yo puedo ser nuevamente candidato a intendente", manifestó a Radio Uruguay.

"No hay nada que impida que la convención proclame a un ciudadano que no pertenezca a la colectividad política. Yo me siento perteneciente, aunque renuncié al Partido Nacional. Me siento muy blanco, como siempre", manifestó.

"Yo tengo plena confianza porque me considero absolutamente inocente de cualquier imputación", dijo sobre la investigación que lleva a cabo la Fiscalía sobre este caso.

Sin embargo, Moreira desea que la Fiscalía falle lo más rápido posible sobre este tema para que el proceso no entorpezca su reelección sobre la fecha de los comicios.

Montevideo Portal