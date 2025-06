“Me sentí como en casa”: la embajadora de Estados Unidos en Uruguay dejó su cargo

Locales

La embajadora de Estados Unidos en Uruguay, Heide Fulton, se despidió en redes sociales de su cargo, ya que dejará de ser la representante diplomática del país norteamericano.

“Después de tres años increíbles en Uruguay llegó el momento de decir ‘hasta pronto’. Estoy muy agradecida por el afecto que me han brindado y lo mucho que trabajamos juntos”, dijo Fulton en un video.

Según indicó en el clip, compartido en su cuenta oficial de X, al llegar al país ofreció “una propuesta de valor basada en tres ejes”: expandir los lazos económicos y desarrollar nuevas oportunidades de negocios; construir, mantener y fortalecer las capacidades de trabajo “de las personas y grupos que defienden los valores democráticos”, y trabajar junto a autoridades de Uruguay en el combate al crimen organizado “y toda forma de tráfico”.

“Aprendí mucho de Uruguay. Me reí, me divertí, me sentí como en casa junto a mi familia. Recibí afecto y hospitalidad en cada lugar que visité. Visité los 19 departamentos […] Conocí gente increíble que me inspiró con sus historias de vida. Mujeres valientes, jóvenes comprometidos y comunidades solidarias. Disfruté el asado, el candombe, el tango y el fútbol; el mate no tanto. Escuché a niños, adolescentes, y adultos contarme sus sueños, sus metas y sus desafíos. Celebré cada logro que alcanzamos junto a Uruguay para hacer a nuestros países más prósperos, más seguros y más estables”, cuenta la diplomática, junto a varias fotos de ella en el país a lo largo de los últimos años.

De esta manera, Fulton concluye que ser embajadora de Estados Unidos en Uruguay fue “una experiencia maravillosa”. “Fue un gran honor representar a mi país y trabajar junto a todos ustedes. ¡Gracias, Uruguay, y hasta pronto!”, finaliza en el video.

Este 27 de junio, es el último día de Fulton como embajadora en el país. Luego asumirá el cargo Louis Rinaldi, quien fue designado por el presidente (en ese entonces electo) Donald Trump.

“Lou es un gran golfista y estará en un país con algunos campos excelentes”, afirmó en ese entonces en un comunicado su equipo de transición.

