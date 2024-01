“Me salvé por poco”: camioneta le voló por encima y cayó sobre otro que no tuvo esa suerte

Policiales

La policía del departamento de Florida investiga las circunstancias de un accidente de tránsito en el que un hombre murió aplastado por una camioneta.

El hecho se produjo en la rotonda formada en la intersección de las rutas 5 y 56, en los accesos a la capital departamental. Allí, y tal como muestran los registros de las cámaras de vigilancia, una camioneta prosiguió la marcha en línea recta, despistó y voló varios metros. El vehículo cayo en un área verde conocida como Rincón de los Machetes, donde vecinos de la zona suelen concurrir para descansar. En su trayectoria la camioneta pasó sobre las cabezas de algunos vecinos y cayó sobre una persona, quien perdió la vida.

Según informara Canal TV Florida, el conductor fue trasladado al Hospital Británico de Montevideo, y su vida no correría peligro.

Vicente Soca, una de las personas que estaban en el lugar, brindó luego su testimonio.

Testimonio dramático de Vicente Soca, quien estaba sentado en una silla y la camioneta pasó a centímetros de su cabeza pic.twitter.com/fsCKOzNf5Z — Dalo X Hecho (@daloxhechouy) January 31, 2024

“Estábamos conversando con un matrimonio, y de repente el estampido”, dijo en declaraciones recogidas por el programa radial local Dalo X Hecho.

Tras el estruendo, Soca miro en dirección al sonido y vio “esa nube de polvo y una cosa de chapa que venía. Me agaché y ellos también, nos pasó por arriba”, relató el hombre, quien detalló con ademanes que se libraron por cuestión de centímetros. “Yo estaba sentado ahí, donde quedó la cubierta”, explicó mientras señalaba a un neumático desprendido del vehículo siniestrado.

“No supe lo que me pasó. No me cagué porque no reaccioné”, reconoció nervioso. Luego, y ya sin poder contener las lágrimas, cerró con un elocuente “nací de nuevo”.

Ahora se aguarda el resultado de las pesquisas para saber más sobre lo ocurrido. El hecho de que el vehículo no modificara su trayectoria rectilínea en la rotonda podría sugerir un desperfecto mecánico o un desvanecimiento de su conductor.

Video de cámara de seguridad de Sintel muestra el instante previo al tremendo siniestro ocurrido esta tarde en la zona conocida como el"Rincón de los Machetes" en ruta 5 y 56.

La camioneta a elevada velocidad siguió derecho, no hizo la rotonda. Pudo haber sufrido un desperfecto. pic.twitter.com/uWKfAtKZAc — Canal TVFlorida (@tvflorida) January 31, 2024



La identidad de la persona fallecida no fue divulgada. Se trataría de una mujer.