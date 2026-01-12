“¡Me rompiste la panza!”: delincuentes asaltaron un depósito y un expolicía los repelió

Internacionales

Un intento de robo ocurrido en un depósito de huevos del barrio porteño de Parque Avellaneda terminó con uno de los asaltantes herido de bala, tras la intervención de un policía bonaerense retirado que cumple funciones de seguridad en el lugar. El sospechoso fue trasladado a un hospital, mientras que otros dos involucrados lograron escapar.

El episodio se registró en un galpón ubicado sobre la colectora de la autopista Dellepiane el pasado 6 de enero; pero las imágenes se divulgaron en las últimas horas.

Mientras empleados realizaban tareas de carga y descarga en el lugar, al menos tres hombres armados descendieron de un automóvil de color gris e irrumpieron en el establecimiento.

Las imágenes, captadas por una cámara de seguridad interna, muestran cómo uno de los delincuentes increpó de forma violenta a los trabajadores y exigió dinero. “¡La concha de tu hermana, dame la plata!”, gritó. Durante la secuencia, el exefectivo policial fue sorprendido desde atrás por uno de los asaltantes, y forcejeó con él en un intento por desarmarlo.

El atacante logró recuperar su arma y huir corriendo, pero el agente retirado se reincorporó y efectuó un disparo. Instantes después, al advertir que otro de los sospechosos apuntaba contra los empleados que se ocultaban detrás de palets de madera, volvió a disparar y lo hirió en el abdomen.

El maleante cayó entre los maples de huevos y le suplicó al expolicía que dejara de disparar. “Ya fue, ya está, me rompiste la panza, hermano. Ya fue, loco, ya está”, dijo desde el suelo.

De acuerdo con la información oficial, recogida por el periódico local Perfil, el policía retirado integra el personal de seguridad privada del depósito y utilizó un arma de su propiedad. Tras varios llamados al 911, personal de la comisaría vecinal 9C acudió al lugar y solicitó la asistencia de una ambulancia del SAME.

El herido fue trasladado al Hospital General de Agudos Cecilia Grierson, en el barrio de Villa Lugano, donde quedó internado fuera de peligro, según consignó el medio ADN Digital. En tanto, los otros dos sospechosos continúan prófugos.