“Me importó bastante poco”: la opinión de Carlos Páez sobre los dichos de Mario Bergara

Carlos Páez Rodríguez, uno de los sobrevivientes de la tragedia de los Andes e hijo del artista Carlos Páez Vilaró, se refirió a los dichos del precandidato y senador del Frente Amplio Mario Bergara sobre la película La sociedad de la nieve.

“Me importó bastante poco”, consideró Páez ante la consulta de los medios de comunicación. “En realidad, ocupábamos una clase social alta, en esto tenía razón. Es curioso que un chico que no servía para nada como yo, que era un malcriado y un consentido, nos haya tocado vivir esa historia y la pudimos vivir. Creo que pasará por la educación”, agregó.

Páez aseguró que no considera que la historia de los sobrevivientes esté politizada y reparó que en el avión que cayó en la cordillera había “gente de todos los partidos” políticos.

Bergara expresó en su cuenta de X (antes Twitter): “La epopeya de los Andes fue protagonizada por chiquilines de los sectores más ricos de la sociedad. Muchachos de élite, sin vuelta ni matices. Sin embargo, todos estamos orgullosos de que sean uruguayos. Es una historia que siempre me emocionó, entre otras cosas por sus visos de heroísmo. Puede que en el Uruguay haya recelos de clase y también consciencia de las diferencias de clase, pero no hay ni debe haber odio ni grieta. Para mí, no es poca la diferencia y hace a las particularidades de esta sociedad que hemos construido”.

Por otro lado, destacó que la película es “excepcional”. “No es una película que recomiendo, obligo a que la vean. No es una historia de los Andes, es una historia del ser humano en sí mismo, con unos diálogos monumentales y filosóficamente profundos de cómo el ser humano puede evolucionar”, expresó.

A su vez, contó que le dijo al director de la película, Juan Antonio Bayona: “Sos un hijo de puta”. “Uno puede minimizar las historias a lo largo del tiempo, a más o menos suavizarlas. Pero vi una escena y fue muy duro para mí. La primera vez que la vi estuve diez días de cama, fuera del área de cobertura. Después ya me acostumbré”, rememoró.

