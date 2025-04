“Me gustaría se me respete”: Ojeda a candidato colorado de Florida que lo llamó “atrevido”

Política

El secretario general del Partido Colorado, Andrés Ojeda, respondió a los dichos del candidato de su colectividad a la Intendencia de Florida, Juan Justo Amaro, quien calificó al senador como un “atrevido” y lo acusó de faltar a su palabra por no apoyar su postulación.

“Esto es la política. La política es emocional, es pasional. Yo estoy para sumar a todos los colorados del país y esto es lo que hago. Si algunos dirigentes no toleran que yo visite a otros colorados... Hoy soy el secretario general del partido y tengo que trabajar para que todos crezcan”, afirmó Ojeda en una rueda de prensa consignada por Telemundo (Canal 12).

Ojeda también afirmó que no entraría en un debate público “con un compañero” y que, “por ninguna razón”, perdería “la compostura”.

De todos modos, insistió con adjudicar las afirmaciones de Amaro como parte de “las pasiones de la política”. “Yo lo acepto y va a seguir siendo así. Pasa en todos los partidos. Cuando uno está en un lugar de toma de decisiones, siempre hay alguno que no queda contento. Es natural que ocurra. El tema está en cómo procesamos las discrepancias. Yo proceso mis discrepancias con respeto hacia todos los compañeros. Me gustaría que se me respete a mí, pero esa parte no la controlo yo. La controla quien emite sus opiniones”, sumó.

Bien clarito: Andrés Ojeda no cuenta más ni con mi apoyo, ni con mi respeto.

Él no me respeta ni como persona, ni como dirigente político, pero lo peor es que no respeta a los dirigentes que trabajaron y le dieron el apoyo. pic.twitter.com/oTilREIicP — Juan Justo Amaro (@juanamaro22) April 5, 2025

El candidato afirmó que Ojeda “faltó a su palabra” al apoyar a Pablo Lanz, también candidato colorado a la comuna de Florida.

“Bien clarito: Andrés Ojeda no cuenta más ni con mi apoyo, ni con mi respeto”, escribió Amaro en la red social X el sábado. “Él no me respeta ni como persona, ni como dirigente político, pero lo peor es que no respeta a los dirigentes que trabajaron y le dieron el apoyo”, agregó.

Fuentes cercanas a Ojeda dijeron a Montevideo Portal que el acto de Lanz estaba fijado con dos meses de anticipación, mientras que el de Amaro fue establecido sobre la fecha para el día anterior al de su competidor partidario. Además, aseguraron que Amaro pidió el apoyo excluyente de Ojeda para la candidatura a la Intendencia de Florida.

