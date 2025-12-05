Política

“Me enteré por los medios de prensa”: ministra Lazo sobre reunión de Orsi con la SCJ

Montevideo Portal

La ministra de Defensa, Sandra Lazo, se manifestó este viernes sobre la reunión que mantuvo el presidente de la República, Yamandú Orsi, con el titular de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), John Pérez.

El mandatario mantuvo la instancia con el jerarca para intercambiar sobre la salud de los militares recluidos en la cárcel de Domingo Arena por homicidios, torturas y desapariciones forzadas ocurridas durante la dictadura, tal como informó el semanario Búsqueda.

En diálogo con MVD Noticias (Tv Ciudad) Lazo aseguró: “Me enteré de esta reunión por los medios de prensa”.

La ministra señaló que fue ella quien entregó a Orsi la carpeta con información sobre la situación de los militares en Domingo Arena, dado que había recibido ese mismo documento por parte del comandante en jefe del Ejército, quien —según indicó— se la entregó dirigida específicamente al presidente.

“Como corresponde, si el remitente es el presidente de la República, le fue entregada [la carpeta]. El Ministerio de Defensa no tiene competencia sobre la Justicia, por lo tanto, el rol de la ministra termina al momento de entregar la carpeta”, mencionó.

Orsi “se preocupa por los derechos humanos de todos los ciudadanos”, remarcó.

Este jueves en rueda de prensa, Orsi aseguró: “Yo me reuní con el presidente de la Suprema Corte porque tenía un informe de sanidad militar, que como no sabía cómo había que proceder —si había que enviárselo a la Suprema Corte, o cómo era el mecanismo— voy y le pregunto. Y me dijo: ‘Eso lo resuelve cada uno de los jueces’. Yo no manifesté ni preocupación ni nada. Simplemente institucionalmente tenía algo que responder y lo hice con quien correspondía”.

Luego de que se hiciera pública la reunión entre el mandatario y Pérez, la cual había sido meses atrás, la Asociación de Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos cuestionó la instancia.

“La sola visita de cortesía en este contexto genera un mensaje ambiguo hacia la ciudadanía y proyecta una deferencia injustificada hacia quienes integraron un aparato criminal que actuó al margen de la legalidad democrática”, señaló el comunicado de la agrupación.

Montevideo Portal