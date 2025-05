“Me encanta votar”: Lacalle habló del curso que dará y bromeó sobre video viral en skate

Política

El expresidente de la República Luis Lacalle Pou sufragó en la mañana de este domingo en el marco de las elecciones departamentales y municipales. Lo hizo en el Instituto de Formación Docente de Canelones y brindó una rueda de prensa posteriormente.

El dirigente nacionalista dijo que le “encanta votar” y que es una “maravilla” que confluya la “voluntad popular de gente de distintos credos, ideologías, pagos y clases sociales”. “para quienes tenemos vocación de servicio y tratamos de cuidar la democracia, es un día especial”, comentó.

Hoy, el presidente Yamandú Orsi confesó que, si fuera por él, “acortaría bastante” el período electoral. Consultado por esto, Lacalle dijo que “todo el mundo habla de eso”, pero no opinó para “no caer en lugares comunes”.

Recientemente, el Centro de Estudios para el Desarrollo (CED), think-tank del que el expresidente está formando parte ahora, anunció un curso sobre gestión pública con él a la cabeza. “Es un curso dado por varios profesores, la gran mayoría integraron gobiernos o tuvieron un cargo de responsabilidad”, adelantó Lacalle.

“Yo no soy académico obviamente, pero es para trasladar una experiencia de ministros, directores y algunos del sector privado que, de alguna manera, cooperaron o ayudaron al gobierno. No se trata de que todo el mundo se dedique a la política, pero trasladar una experiencia que algunos tuvieron a gente que tenga vocación de servicio”, agregó.

Preguntado por su evaluación de los primeros dos meses del gobierno de Orsi, Lacalle evitó emitir opinión porque es una “parte bien aburrida”.

Por otra parte, fue consultado sobre el video que se viralizó en redes sociales en el que se lo podía ver circulando en una patineta eléctrica por las calles de Carrasco. Lacalle dijo que es algo que acostumbra hacer y le quitó trascendencia porque ahora es un “ciudadano” más.

El tema fue traído a colación por una movilera del canal municipal TV Ciudad, quien le preguntó sobre su no uso de casco en el video y si estaba al tanto de si era obligatorio utilizarlo en ese vehículo en particular. “Vos sos del canal del departamento, si no sabés vos… Si me ibas a preguntar esto, ya me podrías haber tirado el dato”, ironizó el nacionalista.

En otros temas, le preguntaron por la suspensión por 90 días del contrato del Proyecto Neptuno, documento que su gobierno firmó a pocos días de dejar el poder. “Creo que los compañeros de la coalición están haciendo una oposición responsable. Alcanzaría con ver lo que hicimos, ahí queda explícitamente lo que pienso al respecto”, consideró.

