“Me apuntaron acá, a la cara”: ladrones entraron a UTU, amenazaron a profesor y a alumnos

Policiales

Dos delincuentes entraron encapuchados a la UTU de Cruz de Carrasco (ubicada en Emilio Ravignani y Núñez de Arce), ingresaron a un salón de clase, amenazaron al docente y a los alumnos y robaron tres celulares, según informó Telemundo.

El hecho sucedió a las 9:30 de este miércoles; los dos individuos entraron por el fondo del edificio, a través de un tejido a medio colocar y se dirigieron al salón, donde apuntaron al docente con un arma de fuego y luego amenazaron al grupo de 15 alumnos, de entre 14 y 15 años, de quienes pudieron sustraer tres celulares antes de darse a la fuga.

En la zona trabajó personal de la Zona de Investigaciones III de la Jefatura de Policía de Montevideo y de la Policía Científica, para intentar identificar a los delincuentes. Además, la Policía Aérea sobrevoló la zona con un helicóptero para dar con su paradero.

“Me apuntaron acá, a la cara. No recuerdo ni lo que me dijeron, porque es como que te olvidas, en el momento te supera la situación. Atiné a sentarme en el escritorio, estaba parado. Recorrieron la clase apuntándole a los chiquilines, aparentemente tenían dos armas, yo solamente vi la que me apuntó a mí y bueno, le empezaron a sacar los celulares y a uno de los chiquilines le apuntaron y el chiquilín puso el celular arriba de la mesa y no se lo llevaron”, narró Gabriel Correa, el profesor que fue amenazado por los delincuentes.

“Pienso que estaban muy nerviosos, porque si no nos podrían haber desvalijado, nos sacaban los celulares a todos, pero bueno, fue un ataquecito rápido como quien dice”, dijo el docente.

A raíz del asalto, al Asociación de Funcionarios de UTU (Afutu) determinó un paro para este miércoles y citaron una asamblea para “conocer de primera mano la situación y resolver como colectivo como seguir a partir de esta situación tan grave”, según apunto la integrante del gremio Florencia Carrasco.

La sindicalista dijo que la semana pasada se dieron cuatro rapiñas a docentes y trabajadores en el horario de salida, pero que esto fue “el colmo de la violencia”.

El próximo lunes se reunirán autoridades del Ministerio del Interior, del Municipio y de la Dirección General de Educación Técnico Profesional (DGEPT-UTU) para hablar de temas de seguridad en la zona, dado que varios docentes y vecinos señalan que si bien es la primera vez que asaltan el centro educativo, en los alrededores es común que haya rapiñas y robos.