“Me agarró del cuello y sentí un golpe”: presidente de la CTM asegura que Lima lo agredió

El presidente de la delegación uruguaya en la Comisión Técnico Mixta (CTM) de Salto Grande, Martín Burutarán, aseguró que el intendente de Salto, Andrés Lima, lo golpeó e increpó durante un evento en la noche de este viernes.

El hecho ocurrió en el Salón del Vino Fino de Salto, organizado por el Rotary Club Salto Noreste, con el objetivo de recaudar fondos para el plan de becas estudiantiles del club, según informó el portal Quinto Elemento y confirmó Montevideo Portal en diálogo con Burutarán.

Según relató el jerarca, el hecho ocurrió debido a que el intendente, al hacer uso de la palabra en el evento, se comprometió con otorgar 10 becas a estudiantes en 2025 con el fin de “reafirmar el compromiso” de la comuna “en la educación”, según el video que difundió el Salón del Vino Fino en redes sociales.

Así, Burutarán recordó que en 2020 —también año electoral, por las elecciones departamentales— Lima había prometido lo mismo, pero al año siguiente “la plata nunca llegó”.

De esta manera, cuando él hizo uso de la palabra, enfrentó a Lima al respecto. “Escuchaba al intendente hablar de compromiso, me alegro de ese compromiso. Esperemos que se haga realidad, que se cumpla, porque recuerdo haberlo visto en otra instancia en este escenario y haber hecho el mismo compromiso y no lo cumplió. Así que espero que las 10 becas lleguen al Rotary Club esta vez”, dijo sobre el escenario.

En tal sentido, según comentó a Montevideo Portal, el jerarca comunal estaba en primera fila. “Mirándolo a los ojos le dije que, por favor, cumpla con su compromiso”, indicó el presidente de la CTM.

Este intercambio generó que, una vez finalizados los discursos y cuando el público se disponía a pasar al salón principal para disfrutar del evento, Lima increpara a Burutarán.

“Siento que alguien me toma de atrás, del cuello de la camisa, siento un golpe en la parte baja de la espalda (a la altura del riñón) y me dice ‘Hijo de puta, hijo de puta, eso no se hace’. Cuando miro sobre mi hombro veo que era el intendente. Entonces lo que hice fue levantar las manos y decir con voz fuerte ‘¿Qué pasa? ¿Qué pasa?’, porque estaba rodeado de gente. La gente miró y el intendente se escabulló, se fue. Él buscaba mi reacción, evidentemente”, narró.

Más tarde durante la noche el intendente “volvió a buscar” al presidente de la CTM, aunque esta vez sin agresión física. “Vino a decirme frente a otras personas ‘Sos un fracasado político, no tenés votos, no le ganaste a nadie’, buscando mi reacción”, aseguró Burutarán, quien acotó que se dio vuelta y se alejó del jerarca salteño.

Tras ese segundo intercambio, Burutarán dijo que vio a Lima “con intenciones” de increparlo una tercera vez, pero él intentó alejarse “en todo momento” por el “respeto importante” que le tiene al club. “No se merece que estemos arruinando el evento con esta actitud”, valoró.

“Pero bueno, al intendente no le gustó que le diga en la cara y frente a 700 personas que estaba haciendo una promesa que ya la había hecho hace unos años atrás y no había cumplido y reaccionó de esa forma”, concluyó Burutarán.

Consultado respecto a si piensa radicar una denuncia contra Lima, confesó que no lo había pensado hasta el momento. “En todo caso con tiempo evaluaremos, me asesoraré con algún profesional, a ver si vale la pena”, acotó.

“Estas cosas del intendente, para los que lo conocemos, lamentablemente son demasiado habituales. Así que no nos preocupan, no llaman la atención”, finalizó Burutarán.

Consultado al respecto, Lima negó lo sucedido. “No es cierto. Mira el portal y fíjate si hay una sola nota que diga algo positivo de la Intendencia o de mí”, dijo a Montevideo Portal en referencia a la noticia consignada por el citado medio.

