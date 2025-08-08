Internacionales

¿Más que electoral? Las claves de alianza entre La Libertad Avanza y el PRO en Argentina

Por Nicolás Arano

nicolasaranocomunicacion

Con el objetivo puesto en las elecciones legislativas nacionales que se llevarán a cabo en Argentina el próximo 26 de octubre, el partido La Libertad Avanza, liderado por el presidente Javier Milei, y el PRO, encabezado por el expresidente Mauricio Macri, conformaron una alianza política en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires.

Luego de una reunión entre la actual secretaria de la Presidencia, Karina Milei, y Mauricio Macri, se llegó a un acuerdo para que ambos espacios trabajen en conjunto hasta el año 2027.

Los legisladores que formen parte del Congreso de la Nación y que resulten de esta alianza acompañarán la gestión del presidente Milei y sus ideas libertarias, especialmente en torno a dos ejes centrales: el equilibrio fiscal y el programa económico.

Esto se dio en el contexto de una semana en la que el líder libertario se metió de lleno en la campaña política en la provincia de Buenos Aires, donde habrá elecciones el próximo 7 de septiembre.

