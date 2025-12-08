Política

¿Más días de descanso? El plan de ANEP para extender vacaciones de setiembre en Uruguay

Este martes, el Consejo Directivo Central de la ANEP votará el cronograma escolar para el próximo 2026. La propuesta es que el inicio del año lectivo sea el 2 de marzo; por su parte, las vacaciones de julio se prevén a partir del lunes 29 de junio, durante una semana.

Entre las razones, el presidente de ANEP, Pablo Caggiani, explicó que Salud Pública ya les había solicitado que el descanso de niños y docentes coincidiera con el período de mayor contagio de virus respiratorios.

Si bien las vacaciones de julio serán de una semana, las autoridades de la educación proponen extender las de primavera dos días más para compensar la pérdida de descanso durante el receso de invierno.

Caggiani, en diálogo con Arriba gente (Canal 10), dijo que entienden que “hay que dar un descanso a todos los actores de las comunidades educativas”. “Permite además a la familia planificar la cuestión de los cuidados porque estamos hablando de Inicial, Primaria y Básica”, añadió el jerarca.

Con respecto al fin de curso, está previsto para el 18 de diciembre.

