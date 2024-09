“Martina Casás no dice lo mismo”: Da Silva respondió a comentario de Bergara hacia Raffo

Política

Sebastián Da Silva, senador suplente del Partido Nacional (PN), respondió este lunes al comentario de Mario Bergara, senador del Frente Amplio (FA), a la exprecandidata blanca Laura Raffo.

“Martina Casás no dice lo mismo. No cancherea quien quiere, sino quien puede”, escribió en la red social X el dirigente del PN.

Martina Casas no dice lo mismo.

No cancherea quien quiere, sino quien puede . https://t.co/JBZjhNLMNJ — Sebastian Da Silva (@camboue) September 30, 2024

Raffo y Bergara protagonizaron varios cruces en el marco de un debate sobre distintos temas económicos en el programa Todas las voces (Canal 4). Uno de los casos fue cuando debatían sobre las posibles consecuencias del plebiscito de la seguridad social.

En un momento, ambos intercambiaron interrupciones y allí, en medio de ese ida y vuelta, Bergara le señaló a Raffo: “Te concedo extender la interrupción, con mucho gusto. Yo te trato mejor que otra gente”.

En otro momento, al hablar sobre el nivel del dólar y el atraso cambiario, Raffo le recordó a Bergara que fue durante “mucho tiempo” presidente del Banco Central del Uruguay, y aludió a los dichos del economista sobre “los platitos chinos”. A lo que Bergara le respondió: “Se están cayendo algunos; a mí no me se cayeron”. “Entiendo por qué son contrarios a los platitos chinos, porque no entienden de qué se trata. No es decir ‘elijo entre inflación y dólar’. Es que la política económica tiene múltiples objetivos simultáneos”, agregó después el frenteamplista.

El debate continuó sobre la inflación y se generó una nuevo ida y vuelta. “¿Te acordás de que no te interrumpí? Porque yo sí te trato bien. ¿Te acordás? Bueno”, le dijo Bergara a Raffo, a lo que la nacionalista contestó: “Pará, no estamos en La Máscara acá. Sacate la careta y vamos a hablar lo que hay que hablar”, en alusión a la participación del economista en el programa ¿Quién es la máscara?, donde cantó disfrazado de carpincho.

