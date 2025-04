Política

“Maniobra dilatoria” vs. “actitud caprichosa”: polémica en comisión por proyecto de Peña

La Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración de la Cámara de Diputados trató este miércoles el proyecto del fallecido ministro colorado Adrián Peña, acerca de regular la designación de personal presupuestado o contratado por los gobiernos departamentales.

Sin embargo, la sesión terminó prorrogando la discusión del proyecto ante el surgimiento de otras iniciativas. El Frente Amplio (FA) presentó una iniciativa propia, al igual que el Partido Nacional (PN); ambas iban en la misma línea del proyecto del ministro colorado, de que los ingresos a intendencias se den por concurso.

Álvaro Perrone, diputado de Cabildo Abierto (CA) y vicepresidente de la comisión, aseguró en la red social X que los dirigentes frenteamplistas descartaron votar el proyecto de Peña, reimpulsado por la bancada colorada, pero también se negaron a votar sus propios proyectos en la sesión de este miércoles.

“El FA presenta un nuevo proyecto, el cual vimos bien y propusimos votarlo. El mismo FA se negó a votar su propio proyecto. Luego de eso, con un cuarto intermedio de cinco minutos, se van FA y colorados; pasado el tiempo, no volvieron y nos retiramos de sala sin saber qué pasó. Claramente no hay intención de avanzar en esta materia; dilatorias de todo tipo por el resto de los partidos”, sostuvo.

En diálogo con Montevideo Portal, Perrone indicó: “La sesión pasada en la comisión dijimos que teníamos la intención de votar el proyecto”.

“Incluso, pedimos que, cuando el FA y el PN pidieron postergar, vayan adelantando a ver a quién quieren citar, qué delegación, y a quién consultar para no demorar esto y poder votar este proyecto antes de las elecciones departamentales”, afirmó.

“Queríamos poner a votación el proyecto, independientemente del resultado. Si salía negativo, cada partido explica por qué vota o no. Pero queríamos cerrar el tema”, agregó el cabildante.

Perrone dijo que fue él quien, ante la negativa de tratar el proyecto del Partido Colorado, planteó votar el texto del FA.

“La sorpresa fue, que a mí nunca me pasó en política, que un partido político presente un proyecto y ese mismo partido diga que no lo quiere votar. Eso fue lo que pasó hoy. El FA no quiso votar su propio proyecto”, expresó.

El diputado de CA puntualizó que “es importante que se vote antes de las elecciones”, ya que “antes de las elecciones se dan ingresos”, y mencionó el caso de Ana Inés Martínez en la Intendencia de Montevideo, más allá de que es algo que “pasa en todas las intendencias”.

“La presentación de varios proyectos y pedidos de postergaciones tienen en definitiva un efecto dilatorio, que lo que se pretende es llevar el proyecto para después de la elecciones. La lentitud termina matando al proyecto”, aseguró.

“El FA presenta un proyecto que quiere llevar a discusión, no quiere aprobar su propio proyecto. Es un proyecto sencillo, de redacción sencilla, que no necesita mucha discusión”, agregó Perrone.

La comisión resolvió solicitar informes a distintos juristas, principalmente a pedido del PN, y se fijó una sesión extraordinaria para el 23 de abril, donde se volverá a tratar el tema.

“Esto lleva a que el proyecto no se va a aprobar antes de las elecciones. Un maniobra dilatoria que va a hacer que el proyecto no se vote antes de las elecciones”, sentenció el diputado, quien no ve “voluntad política” por parte del FA y el PN.

Por otro lado, desde el FA niegan que se trate de una “maniobra dilatoria”. Fernando Amado, diputado y presidente de la comisión, dijo a Montevideo Portal que se busca “enriquecer una puesta en común a partir del proyecto [del PC], sumándole aspectos”.

En ese sentido, señaló que el FA y el PC acordaron trabajar en el proyecto original de Peña. Aún así, Amado argumentó que precisan “tiempo para afinar el proyecto”, en referencia a la sesión del 23, así como “opiniones a juristas, para evitar errores”.

Así, instó a “que sea ley muy prontamente” y respondió a los dichos de Perrone: “Dilatar sería no presentar un proyecto o no tener un acuerdo”.

“La actitud caprichosa y tempestiva no es una buena consejera para legislar. No tiene nada que ver con generar dilatación de ningún tipo, por lo menos de parte del FA”, sostuvo el diputado del FA, y agregó que “lo de Perrone tiene características de berrinche”.

Consultado sobre si el FA pretende que el proyecto se apruebe antes de la instancia electoral del 11 de mayo, contestó que “si es antes, mejor”.

“Si es después, no hay nada que altere objetivamente. Vamos a trabajar para que salga antes, pero si saliera después no altera nada”, afirmó.

“¿Cómo íbamos a aprobar hoy un proyecto en el que teníamos tres textos distintos? Hubo legisladores del PN que pidieron “la opinión jurídica” de expertos. Son cosas absolutamente de recibo. El texto nuestro por primera vez lo vieron hoy. ¿Perrone vota lo que venga? Así no se legisla. Nosotros somos la bancada de gobierno, tenemos que tratar de dar la máxima seriedad y garantías”, criticó Amado.

