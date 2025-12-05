Locales

“Manifestación pacífica”: la razón de los embotellamientos en los accesos a Montevideo

La mañana de este viernes en la capital del país estuvo marcada por embotellamientos en la rambla y en los accesos al puerto norte. Según detalló la Dirección Nacional de Policía Caminera, la razón tuvo que ver con una manifestación pacífica del Sindicato Único del Transporte de Carga y Ramas Afines (Suctra).

El sindicato realizó una manifestación en la entrada al puerto, que implicó “cortes inminentes de 15 minutos”. El tránsito estuvo congestionado, por lo que Caminera canalizó en el punto.

En sus redes sociales, el Suctra comunicó que este 5 de diciembre haría un paro general de 24 horas pautado para las 8:00. El sindicato se concentró en su sede de Agraciada 2439.