“Mal uso de la ironía”: el descargo de militante que pidió perdón a Da Silva y Martinelli

Andrés Copelmayer, un militante del Frente Amplio que llegó a ocupar cargos durante el gobierno de José Mujica, rompió el silencio tras haber tenido que pedirle disculpas públicas a los senadores nacionalistas Sebastián Da Silva y Nicolás Martinelli por dichos profesados en su cuenta de X.

El hombre lamentó “no haber escuchado la advertencia de gente muy querida” sobre que la forma de sus dichos “podrían ofender el honor” de los aludidos. “Seguí de largo con un mal uso de la ironía. Pedí y mantengo las disculpas del caso”, escribió este viernes.

“También pido perdón a aquellos que se sintieron defraudados por haberme disculpado y acordar no continuar con los procesos judiciales. Creo que hice lo que debía hacer, pues así soy y es lo que espero de los demás. Me hice cargo de mis dichos y asumí las consecuencias”, agregó.

Copelmayer dijo que seguirá “militando” por “el Uruguay que nos merecemos”, utilizando “adecuadamente” su libertad de expresión sin darle lugar a “dichos que puedan generar malentendidos interpersonales o afectar el honor de aludidos”.

“Ser parte de la batalla cultural en curso es seguir intentando decir lo que se piensa y hacer lo que se dice sin ofender a nadie. Gracias a todos por la paciencia y el aguante. Intentaré saber cumplir”, finalizó.

Tanto en el caso de Martinelli como en el de Da Silva, el reclamo formal —que terminó resolviéndose por conciliación— fue por el presunto delito de difamación e injurias, luego de que Copelmayer realizara afirmaciones en su cuenta de X sobre ellos dos.

En el caso de Da Silva, la denuncia se enmarcó en la caída del “fondo ganadero” Conexión Ganadera. El senador sostuvo que fue señalado de “manera infundada” como parte activa de las maniobras delictivas que hoy se imputan a las familias Basso y Carrasco.

En otro posteo, acusó de “coimero” a Martinelli por la compra directa de cámaras de seguridad durante su gestión en el Ministerio del Interior, operación que ascendió a US$ 33 millones y que fue cuestionada por actores de la entonces oposición. El frenteamplista sugirió que el exministro se habría quedado con parte del dinero destinado a las empresas proveedoras.

En su momento, Copelmayer integró el Frente Líber Seregni y fue coordinador de gabinete durante la gestión de Enrique Pintado al frente del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Psicólogo de profesión, trabajó durante años en el ámbito educativo en varios colegios privados. En las últimas elecciones, integró la lista 319 de “Seregnistas de a Pie”.

