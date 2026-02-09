Policiales

“Ma, yo no fui”: brutal testimonio sobre la muerte de bebé de 18 meses en casa de Rivera

La Policía de Rivera investiga desde el pasado sábado la muerte de un bebé de 18 meses en Rivera, en el barrio La Arenera. En el terreno, donde están las casas de los padres del fallecido y también la de otros familiares, hay una piscina y una zanja.

Cuando el bebé llegó al Hospital de Rivera, se le hicieron maniobras de reanimación, pero los médicos no pudieron salvarle la vida. Según el relato de una de las tías, en diálogo con Montevideo Portal, se difundió una serie de datos erróneos desde que se dio el deceso.

“Mi hermana había dejado [al bebé] unos minutos para ir al baño. Pero no con un niño de cinco años, como se dijo al principio, sino con un hermano de diez. Él no tenía hermanos de cinco años; tiene dos, pero son una de 15 y el otro de diez, que era el que estaba con el bebé”, contó la mujer.

En este sentido, recordó que su hermana le dijo que comenzó a sentir gritos y salió de la casa a ver qué pasaba. “Cuando mira, venía el niño de diez años con el bebé en brazos diciéndole ‘Ma, yo no fui’”, añadió.

La familia se dispuso a llamar a la Policía, pero no respondieron a ninguno de los tres intentos, por lo que lograron que un vecino los llevara al hospital. “Cuando ella llegó, recién un patrullero estaba llegando a su casa”, sostuvo la tía de la víctima.

Con respecto al ahogamiento, una de las hipótesis que investiga la Policía, la familia aportó que encontraron que el bebé estaba mojado cuando su hermano lo cargaba en brazos.

El padre de la criatura es cuidacoches en el Centro de la ciudad, por lo que no estaba cuando se dio la situación.

“Nosotros no sabemos qué pasó, pero, si se trató de un homicidio, no nos explicamos. Lo que sabemos es eso”, concluyó la mujer.

