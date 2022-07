¿MPP o MLN? Acusaciones cruzadas entre Olmos y Lust calentaron el Parlamento

Política

En la noche del martes, la Cámara de Diputados abordó el tercer punto de su orden del día, denominado “Prestación de asistencia obligatoria por parte del Estado a las personas en situación de calle”, que modifica el artículo único de la Ley Nº 18.787, el cual fue aprobado y pasó al Senado.

Durante la sesión se produjo un diferendo entre el diputado frenteamplista Gustavo Olmos y el cabildante Eduard Lust.

Durante la discusión, Olmos consideró “inadmisibles” las críticas provenientes de “un partido que entre sus dirigentes tiene a más de cuatro que (…) agarraban gente perfectamente saludable, y la mataban”.

Esta referencia a la presencia de antiguos cuadros militares en Cabildo Abierto fue respondida al punto por Lust. “Cuando olmos hablaba de nuestro partido pensé que se iba a referir al de él”, comenzó, agregando que “el Frente Amplio tiene en sus filas gente del Partido Comunista”, al que definió como “la organización política más criminal del siglo XX”.

Luego añadió que la coalición opositora “tiene gente del MPP, o el MLN”, momento en el que en las bancas se produjeron murmullos y voces de rechazo, situación que obligó al presidente de la Cámara, el colorado Ope Pasquet, a usar la campanilla para mantener el orden.

Luego, Lust siguió vacilando entre el MLN y al MPP. “Los veo todos los días, pero no estoy muy familiarizado. No sé si son del MPP o no, si no lo son me disculpo, pero del MLN sí”, aclaró.

Finalmente, y ya decidido por la opción tupamara, expresó que el MLN “nació como una organización guerrillera urbana” , cuyo accionar incluía “hacer tatuceras y enterrar gente viva, asaltar bancos, poner bombas y matar gente inocente”.

"Es inadmisible que esto nos los diga un diputado de un partido que tiene dirigentes que Agarraban Gente Y Los Mataban !!!" dijo Olmos de Lust. pic.twitter.com/wROuT1VoQ3 — leo sarro press (@leosarro) July 13, 2022