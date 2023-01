“Lula se pone por encima de afinidades exclusivamente ideológicas”, valoró Argimón

Política

La vicepresidenta de la República, Beatriz Argimón, se refirió a la visita al país del presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, quien se reunió con Luis Lacalle Pou en la residencia presidencial de Suárez y Reyes.

La jerarca dijo al programa Otra mañana de Radio Oriental que esta instancia “manifiesta una voluntad de acercamiento y de intercambio que se mide por gestos en términos de un acercamiento personal”.

“Él coloca en contexto algo que no es menor en estos tiempos y me parece que por ahí pasa lo principal, un gesto desde lo político, el decir ‘yo tengo claro lo que un mandatario tiene que hacer y así me manejo: en primer lugar, respetando la soberanía de los países y en segundo lugar, cuando estoy frente a un presidente de un país, no me tiene que importar lo que ideológicamente tiene que ver con ese presidente, sino que, tengo claro que lo que le interesa al mandatario es lo mejor para su pueblo’”, dijo, citando el discurso del mandatario brasileño.

“Lula se pone por encima de lo que pueden ser evaluaciones que pueden priorizar otros hombres de Estado y que tiene que ver con afinidades exclusivamente ideológicas, para mí eso fue un mensaje no menor que ayer dejó el presidente Lula, respetando, entre otras cosas, lo que después manifiesta”, añadió.

“Me gusta reivindicar esos momentos donde los hombres de Estado se ponen por encima de la coyuntura y de la ideología pensando fundamentalmente en sus pueblos”, expresó. En esta línea, valoró que la visita fue “muy interesante” y agregó: “Ojalá sea la antesala de una modernización del Mercosur”.

Por su parte, dijo que Lacalle y Lula, pese a sus diferencias —no solo ideológicas, sino también generacionales— interpretan la necesidad de que el continente latinoamericano “esté a la altura del nuevo panorama internacional”.

Luego de la reunión con el presidente uruguayo, Lula se dirigió a la Intendencia de Montevideo para recibir el premio “Más verde”, en la explanada municipal de la avenida 18 de Julio, de manos de la intendenta Carolina Cosse.

“La propia convocatoria que hace un partido político a la intendencia muestra que no era un acto que tenía que ver con la visita oficial, fue convocado por la intendenta por un premio que, por primera vez, se organizó para el presidente Lula y yo vi la convocatoria con la bandera del Frente Amplio”, señaló la vicepresidenta.

Asimismo, opinó que “evidentemente fue un acto político”.

“Entiendo que a veces es muy importante separar la institucionalidad en un momento donde se estaba llevando adelante un acto protocolar organizado entre dos países, frente algo que podría ser un premio, pero que, obviamente, se desdibujó frente a lo que fue una convocatoria de un partido político”, manifestó.