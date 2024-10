“Los últimos momentos de Yahya Sinwar”: el video que compartió Israel del líder de Hamás

El Ejército de Israel publicó las imágenes en video donde se ve la casa donde murió el líder de Hamás, Yahya Sinwar, momentos antes del ataque israelí de este miércoles que causó su muerte.

En un video de menos de un minuto publicado este jueves por las Fuerzas de Defensa Israelíes (FDI), se ve los restos de una casa atacada donde identifican a Sinwar como un hombre sentado en un sofá con el rostro enmascarado al que le falta una mano y que lanza un palo de madera con la otra sin demasiada fuerza hacia el dron que está grabando.

This is footage from an IDF drone moments before arch terrorist Yahya Sinwar was eliminated. Justice has been served. pic.twitter.com/HafylyK47t

Según el portavoz en árabe del Ejército, Avichay Adraee, en el ataque del miércoles identificaron a tres personas en un barrio de Tel al-Sultán, vecino a Rafah, en el sur de Gaza, que al intentar huir de una casa les atacaron.

Ahí Sinwar, señalado por ser el cerebro de los ataques del 7 de octubre de 2023, huyó a otro edificio contra el que el Ejército abrió fuego y lo encontraron con un chaleco antibalas y una pistola.

“En el último año, Sinwar intentó escapar de la Justicia, escapó. Dijimos que lo encontraríamos y lo llevaríamos ante la Justicia y lo hemos hecho. Fue Yayha Sinwar el que decidió comenzar la guerra con Israel, mientras se escondía entre civiles en Gaza”, afirmó por su parte en una declaración en inglés el portavoz de las FDI, Daniel Hagari.

“Since the beginning of this war that Sinwar started on October 7 — we’ve said: Our war is with Hamas, not the people of Gaza. We mean it.”



IDF Spokesperson RAdm. Daniel Hagari on the elimination of Yahya Sinwar and our operational goals in Gaza: pic.twitter.com/OgkgUc5Bhi