“Los taxis pueden flotar”: Ramis hizo un ominoso vaticinio y dio un consejo a la IM

Locales

Este martes el meteorólogo Guillermo Ramis emitió su pronóstico diario, tal como hace cada mañana en el programa radial Informativo Sarandí.

Sin embargo, antes de referirse a lo que sucederá hoy, el profesional se refirió a una situación que se produciría el viernes, “casi con certeza, aunque en meteorología nada es al cien por ciento”.

Según expresó Ramis, el viernes próximo será lluvioso, pero la situación podría hacerse difícil a partir de las 16:00 horas y hasta la madrugada del sábado. En ese plazo, en Montevideo y parte de otros departamentos del sur “podrían caer entre 100 y 160 milímetros, y eso es mucha agua”, dijo.

Ante tal previsión, Ramis pidió “a la Intendencia de Montevideo” que tome las precauciones necesarias, especialmente en áreas bajas. “Aprovechen para limpiar las bocas de tormenta”, sugirió, debido a que la basura puede obliterarlas y eso provocaría la inundación de las calles.

Si eso se produce “los taxis pueden flotar”, ejemplificó, sin aclarar por qué se refería especialmente a los coches de alquiler y no a los autos en general, tan metálicos y pesados como los primeros. “Esperemos que [los taxis] no terminen clavados en algún lugar”, deseó.

El profesional remarcó que “todos los modelos meteorológicos consultados muestran esa situación”, y que la advertencia debería hacerse también extensiva a los departamentos de San José y Canelones, especialmente a la zona costera de este último. Luego, en la tarde del sábado, el fenómeno se trasladaría al norte y al este, y afectaría a los departamentos de Paysandú, Salto, Artigas, Maldonado, Rocha y “quizá un poco a Treinta y Tres”.

El pronóstico de Ramis no difiere del previsto por el Instituto Uruguayo de Meteorología, que indica “altas” probabilidades de lluvias, aunque no brinda detalles por el momento. Los servicios extranjeros The Weather Channel y Meteored también adelantan lluvias para el viernes.