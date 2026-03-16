“Los recaudos necesarios”: cómo custodian a García Troche tras la captura de Marset

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El ministro de Justicia de Paraguay, Rodrigo Nicora, se refirió a las condiciones de seguridad en la reclusión de Gianina García Troche luego de la captura de su exesposo, el narcotraficante uruguayo Sebastián Marset.

“Se toman los recaudos necesarios entendiendo que es un alto perfil. Merece un cuidado y un tratamiento especial. Todos los movimientos, como visitas de abogados o de familiares o algún requerimiento que tenga que ver con su salud, todo está documentado y todo se informa al juzgado”, dijo Nicora ante la pregunta de los periodistas de ABC sobre si la captura de Marset cambiaba los cuidados para la reclusión de García Troche.

El ministro fue consultado acerca de que García Troche pidió hablar con sus hijos tras la captura de Marset.

“Acá tenemos una gran carga en la atención de este alto perfil, porque por un lado tenemos que respetar el derecho superior de los niños. No se debería, y nosotros vamos a respetar siempre que no se corte el vínculo con la madre o con otros familiares. Ahora, dentro de esa dinámica, como Ministerio de Justicia establecemos los controles necesarios a la hora de que esta persona pueda establecer una comunicación a través de un dispositivo. Eso está acompañado por un funcionario en todo momento, y también personal técnico”, respondió Nicora.

“No me gustaría preopinar sobre algo que es estrictamente atribución del juez que lleva la causa. Nosotros acompañamos el proceso judicial y recibimos y acatamos las órdenes judiciales. En lo particular, como ministro de Justicia no me aventuraría a preopinar, porque estamos hablando de un alto perfil”, agregó ante la pregunta si se podría aplicar un régimen especial para verse con sus hijos debido a que tanto la madre como el padre están presos.

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