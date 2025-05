“¿Los políticos son inmaculados y no pueden decir una mala palabra?”: Fratti a los blancos

Política

Alfredo Fratti, ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, se refirió este lunes a las críticas que recibió por parte de dirigentes del Partido Nacional (PN) tras sus declaraciones en un acto el sábado en Cerro Largo, su departamento natal.

En dichos consignados por la radio local La voz de Melo, el ministro se refirió al proyecto de ley aprobado a fines de abril en la Comisión de Constitución y Legislación de la Cámara de Diputados sobre el ingreso a la función pública en los gobiernos departamentales. En plena oratoria, criticó a los legisladores nacionalistas, quienes no acompañaron el proyecto: “Que se vayan a cagar. Se terminó”.

“Fue en un acto político partidario, que no tiene que ver con la función de ministro”, dijo Fratti en rueda de prensa consignada por el periodista Leonardo Sarro.

Los legisladores blancos Javier García, Sebastián Da Silva y Pablo Abdala sostuvieron que el ministro es un “ordinario” y que su “agravio es inaceptable”; además, reclamaron que pida disculpas.

Ante esto, Fratti expresó: “Problema de ellos”. “Una cosa es hablar en nombre del país como ministro, otra es un acto partidario y sectorial. La expresión que usé ahí a mí me la han dicho muchas veces y nunca se me ocurrió pedirle a nadie que se disculpara”, aseguró.

En ese sentido, el jerarca sostuvo en diálogo con Subrayado (Canal 10) que “está totalmente fuera de orden pedir explicaciones de los dichos”, ya que él no le pide “a nadie explicaciones de las barbaridades y de las cosas que se dicen que no son verdad”.

“En todo caso, capaz si tuviese que contestar sería a mis coterráneos, cosa que no ha ocurrido. […] Que la gente interprete; cada uno nos irá a juzgar. Lo importante es lo que opine la ciudadanía cuando nos sometamos al veredicto público nuevamente”, declaró Fratti.

“Yo no me arrepiento. ¿Cómo me voy a arrepentir de las expresiones que usamos normalmente? ¿De dónde sacaron eso de que los políticos tienen que ser inmaculados y no pueden decir una mala palabra? […] Por lo tanto, capaz que no está bien para la Real Academia Española, pero en mi pueblo es bastante común”, sentenció el ministro.

