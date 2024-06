“Los hechos jurídicos”: Astesiano se reunirá con abogado por “amenazas” de Fossati

Judiciales

El excustodio presidencial Alejandro Astesiano se reunirá este martes sobre las 14:30 horas con su exabogado Marcos Prieto para hablar sobre los dichos de la exfiscal Gabriela Fossati, quien negó que haya amenazado al excustodio presidencial para firmar el acuerdo abreviado.

Consultado por Montevideo Portal, Prieto explicó que la idea es abordar el tema con Astesiano porque durante los meses en que se negoció el acuerdo, él era el defensor del ahora condenado.

A la salida del encuentro, Prieto prevé dar declaraciones a la prensa en las que “pormenorizará” los sucesos en los que Astesiano se sintió amenazado. “Me voy a referir a los hechos jurídicos, no voy a hacer consideraciones de la fiscal porque no me corresponde a mí eso”, agregó el abogado.

Fossati ha dicho públicamente que no amenazó a Astesiano para que firmara el acuerdo abreviado. La exfiscal, que ahora apoya la precandidatura de Laura Raffo, aseguró que las conversaciones con el excustodio fueron en el marco de la negociación para alcanzar un consenso.

