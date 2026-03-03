“Los frenteamplistas tenían mayores expectativas en el primer año”: Sánchez por encuestas

Política

A un año de la asunción de Yamandú Orsi como presidente de la República y un día después de que rindiera cuentas ante el Parlamento, el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, se refirió a la “bastante baja aprobación” de los frenteamplistas y apuntó contra el Partido Nacional, que acusa a la nueva administración de “destruir” lo que construyó en el período anterior.

En diálogo con Desayunos informales, el dirigente del Movimiento de Participación Popular (MPP) sostuvo que la baja aprobación de los militantes del Frente Amplio (FA) “denota” que desde el gobierno deben “hacer un esfuerzo mayor en este año”.

Según Cifra, “algo más de la mitad” de los votantes del FA aprueba la gestión y “casi un cuarto” la desaprueba. Por otro lado, Factum dice que un 72% aprueba la actuación presidencial, un 18% ni aprueba ni desaprueba y un 10% la desaprueba.

Sánchez dijo que el segundo año de gobierno, que es, en definitiva, el primero en el que la administración de Orsi podrá trabajar con su propio presupuesto, “implica una aceleración en la ejecución”. En esa línea, dijo que desde el oficialismo apelarán a “hacer más y mostrar”, así como a “comunicar mejor”.

El secretario de Presidencia dijo que los números de las encuestas son “un llamado de atención para cualquier gobernante que asume una responsabilidad política”, ya que “la ciudadanía marca algunos errores o deficiencias”.

“Nuestros compromisos comienzan a ejecutarse con el Presupuesto Nacional. Con respecto a los frenteamplistas, probablemente sientan que tenían mayores expectativas de que en el primer año se podía acelerar mucho”, dijo Sánchez.

“Parece que avanzamos despacio, algunos quieren más velocidad. Pero la tranquilidad es un activo estratégico para poder sortear las olas complejas que atraviesa el mundo. A veces, se le exige a Yamandú, por parte de los frenteamplistas, por el diálogo, pero es un activo muy importante. No se trata de hacer política para pelearse entre políticos, sino de cómo nosotros logramos generar un escenario de tranquilidad y estabilidad; es un componente central para poder avanzar”, insistió.

Sánchez fue consultado sobre las rispideces entre el Partido Nacional y el FA, que generaron polémica por Cardama y Casupá. “Hay diferencias y enfrentamientos políticos que tienen que ver con decisiones del gobierno. Ahora, nosotros sentimos que más allá del enojo que pueden tener algunos actores del Partido Nacional, cuando nosotros recibimos un contrato para la construcción de patrulleras que tiene garantías truchas y un montón de problemas, teníamos que proceder como entendíamos que teníamos que hacerlo. Creo que lo hicimos con total transparencia y tranquilidad”, sostuvo.

Sánchez fue consultado sobre el documento divulgado por los blancos titulado Construir sin destruir, en el que cuestiona el rumbo del gobierno de Orsi y sostiene que existe una práctica de “revisionismo” que afecta la estabilidad institucional y económica del país.

“La oposición ha tomado como muletilla esta idea de decir: ‘Vienen por destruir todo. Incluso, sacó un documento antes de escuchar al presidente de la República. La oposición me dice: ‘construir sin destruir’, pero ellos quieren construir sin escuchar”, expresó.

El secretario de Presidencia cuestionó al Partido Nacional por haber divulgado el documento antes de que Orsi diera su discurso ante el Parlamento. “Ya no importaba lo que dijera, porque fijaron una posición antes de escucharlo”, indicó.