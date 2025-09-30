“Los crímenes de la yogurería”: importante avance en antiguo caso que inspiró serie de HBO

Internacionales

La policía de Austin, Texas, anunció la identificación de un sospechoso en relación con el caso conocido como "los asesinatos de la tienda de yogur", ocurrido hace casi 34 años. El cuádruple crimen provocó conmoción en su momento, y luego fue llevado a la pantalla en una serie documental en HBO Max.

Según las autoridades locales, la identificación del sospechoso fue posible gracias al uso de técnicas avanzadas de análisis genético. El hombre identificado como responsable de los crímenes es Robert Eugene Brashers, quien falleció en 1999. El anuncio fue realizado por el periódico local The Austin American-Statesman durante el fin de semana.

Los crímenes ocurrieron en diciembre de 1991, cuando las jóvenes Jennifer Harbison, Sarah Harbison, Eliza Thomas y Amy Ayers fueron encontradas muertas dentro de la tienda I Can’t Believe It’s Yogurt!

Las investigaciones iniciales no lograron avanzar debido a la falta de pruebas físicas, ya que la escena del crimen fue posteriormente consumida por un incendio. La recolección de ADN en el lugar fue limitada, lo que resultó en la identificación inicial del novio de una de las víctimas, quien fue rápidamente excluido de la investigación.

En los días posteriores al crimen, cuatro varones adolescentes fueron arrestados, pero los cargos en su contra fracasaron por falta de pruebas concluyentes. Aunque dos fueron condenados, sus sentencias se revocaron posteriormente por apelación. En 2007 se intentó reabrir el caso, pero los resultados de las pruebas de ADN no arrojaron nuevas pistas.

Nuevo intento

Con el avance de la tecnología forense, la policía de Austin implementó análisis más sofisticados. Utilizando la genealogía genética, los investigadores compararon el ADN hallado en la escena del crimen con una base de datos online, lo que les permitió descubrir familiares estrechamente relacionados con el perfil genético del sospechoso.

Al momento de su muerte en 1999, Brashers no era reconocido como asesino en serie. Sin embargo, con los avances en la genealogía forense y la exhumación de restos para compararlos con muestras recolectadas en otros casos sin resolver, su nombre emergió en la investigación. Además de la coincidencia genética, un casquillo encontrado en la escena se vinculó con el arma utilizada por Brashers durante un enfrentamiento fatal con la policía ese mismo año.

El caso continúa bajo investigación activa por parte de la policía de Austin, que expresó su determinación de resolver el misterio que rodea estas trágicas muertes en un comunicado: "Nuestro equipo nunca se rindió en este caso", declaró el comunicado oficial, publicado en el sitio web de la Policía el pasado viernes 26.

La brutalidad de los asesinatos impactó profundamente a la comunidad, y motivó una serie de homenajes a las víctimas a lo largo de los años. Las jóvenes fueron encontradas atadas y amordazadas dentro de la tienda después de que el atacante iniciara un incendio con fluído para encendedores.

Además de los delitos relacionados con la tienda de yogur, Robert Brashers poseía antecedentes penales violentos que se remontaban a 1985. Su primer ataque documentado ocurrió en Florida, donde intentó asesinar a una mujer y fue condenado por varios delitos relacionados con armas de fuego. Investigaciones recientes también lo han vinculado a otros delitos graves en varios estados del país norteamericano.