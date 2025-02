“Los costos los soporta el trabajador”: Pit-Cnt contra ley de apps de transporte y reparto

Locales

El Pit-Cnt divulgó en las últimas horas un comunicado en el que se expresa de manera crítica acerca de una ley sancionada recientemente, y exige su derogación.

En el texto, la central sindical destaca que el Parlamento “a pocos días de finalizar” la actual legislatura “aprobó una ley que pretende regular el trabajo en plataformas digitales de reparto de mercaderías y transporte de personas”.

El texto enfatiza que la noma, que ya había obtenido media sanción a mediados del año pasado, “fue cuestionada por el instituto de derecho del trabajo de la universidad de la república, por los trabajadores organizados de Uber, por académicos independientes, por la oposición y por nuestra organización que, juntamente con las cámaras empresariales, solicitó que se analice en el consejo superior tripartito”.

Dicho reclamo se debió en buena medida a que “el Poder Ejecutivo no lo debatió con nadie antes de enviarlo al parlamento. Solamente estuvieron de acuerdo los representantes de Uber y otras empresas dueñas de estas plataformas”. Luego, durante su tratamiento en el Palacio Legislativo, “los parlamentarios oficialistas no cambiaron un punto ni una coma del proyecto enviado por el Poder Ejecutivo”.

Sobre el tema, el Pit-Cnt asegura que “en todo el mundo se viene regulando el transporte de personas y mercaderías a través de plataformas, definiéndolas como empresas de transporte que utilizan choferes y repartidores para realizar su negocio”. Además, “así lo ha definido unánimemente la justicia uruguaya, que ha sostenido que quienes hacen ese trabajo son trabajadores dependientes”.

Desde el punto de vista de la organización sindical, la nueva norma “sostiene que los choferes y los repartidores pueden ‘libremente’ acordar las condiciones en las que realizarán la tarea, pudiendo hacerlo de manera dependiente o no dependiente”.

Sin embargo, el Pit-Cnt no oculta sus suspicacias acerca del hecho de que “unos días antes de aprobarse el proyecto, la empresa Uber envió a todos sus choferes nuevos términos y condiciones, los que debían ser aceptados o, de lo contrario, no seguirían trabajando”. Para el sindicato, esto es una clara demostración de que “quien no acepte, no trabaja”, algo que “desmiente claramente la idea de que es posible que un chofer o un repartidor pueden negociar condiciones de igual a igual” con las compañías que manejan las aplicaciones.

Para el Pit-Cnt, las empresas del sector “organizaron su negocio de tal manera que los costos del trabajo los soporta el trabajador —auto, combustible, conexión a internet, aportes a la seguridad social—, y ahora la ley les permite también que lo hagan como monotributistas, o sea, aportando menos a la seguridad social”.

Asimismo, subrayan que tanto el reparto como el transporte de pasajeros son actividades “con un alto número de accidentes de tránsito, con resultados de lesiones graves y muertes”. Con la normativa vigente, “quienes quedan lesionados o sus familiares tienen escasa protección de la seguridad social”, señala el envío.

“En definitiva, es un negocio donde los costos de funcionamiento los pagan los trabajadores, de la seguridad debe hacerse cargo el Estado y las empresas no aportan y son quienes más ganan. Es un negocio en el que todos los ciudadanos aportamos para que gane una transnacional”, resume el sindicato.

“La ley, al permitir que los choferes ‘elijan’ su forma de aporte, no solo legaliza esta irritante situación, sino que pretende incluso mejorar la ganancia de las empresas transnacionales a costa de la seguridad social del Uruguay, recientemente reformada, porque es deficitaria”.

Por todo lo expuesto, en el comunicado se insta “al próximo Parlamento a que derogue esta ley y dicte una que, siguiendo las tendencias mundiales actuales, regule este trabajo como lo que es: transporte de bienes y mercaderías”.