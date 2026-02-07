“Los cambios se van a visualizar rápidamente”, dijo Bergara por la limpieza en Montevideo

Política

Montevideo Portal

El intendente de Montevideo, Mario Bergara, quien se encuentra en Juan Lacaze (Colonia) para ser parte del acto de los 55 años del Frente Amplio (FA), brindó declaraciones a la prensa, en las que mencionó los próximos pasos en las políticas de limpieza en la Intendencia de Montevideo (IM).

En diálogo con Telemundo (Canal 12) el jefe comunal capitalino aseguró que en los barrios en los que ya se entregaron los contenedores intradomiciliarios “los cambios se van a visualizar bastante rápidamente”.

Bergara explicó que ya se entregaron más de 8.000 contenedores a lo largo de la capital. “Vamos a acelerar ahora con temas presupuestales, el paso en cuanto a la distribución de contenedores y pensamos pegar realmente un avance muy importante en lo que en lo que el resto del año”, mencionó.

Con respecto al acto por un nuevo aniversario de la fuerza política, el exsenador y hoy intendente dijo: “Ahora tocó Juan Lacaze y queda claro que esto mueve toda la zona del espíritu frenteamplista que es lo que realmente queremos en un festejo de los 55 años de la fundación ni más ni menos que de la principal fuerza política del país”.

Montevideo Portal