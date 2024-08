Policiales

“Lo toqué, pero no era mi hijo”: el testimonio de la madre de víctima de triple homicidio

En el marco de la investigación del triple homicidio ocurrido el pasado domingo 11 de agosto en Colón (Montevideo), este sábado trascendió que una de las madres de las víctimas detectó antes de cremar a su hijo que el cuerpo no correspondía al menor. Este fue el desencadenante para que la Fiscalía de Tercer Turno, a cargo del caso, dispusiera la exhumación de los otros dos.

En diálogo con Teledía, la madre y la hermana de la víctima brindaron su testimonio sobre esa delicada situación.

De acuerdo con el relato de la hermana, el pasado miércoles ella y su familia se dirigieron a las salas velatorias, donde tenían que reconocer el cuerpo del fallecido. “Mi mamá entró. Yo no lo queria ver, confiaba 100% en que lo iba a ver ella. A su vez, estaban velando a su amigo, Ignacio, en otra sala velatoria”, dijo al noticiero.

Sin embargo, tras detectar que el cuerpo que iban a cremar no era el de su hijo, la madre salió “desesperada”. La mujer notó que el fallecido no tenía las cadenas de oro que solía usar, y que el tamaño del cuerpo no era similar al de su hijo.

“Paso a la morgue, tenía el cajón tapado. Pido que retiren la tapa. Me dijeron: ‘Mire que está irreconocible. Las orejitas estaban cocidas, no quemadas; los bracitos sí estaban arrollados, pero muy cortitos. Lo toqué, pero no era mi hijo, y la cadena menos”, contó la madre.

Ella decía que no era su hijo, pero los funcionarios del lugar “le decían que sí”.

Después de vivir esa situación, la madre y la hermana alertaron a la morgue judicial que el otro cuerpo que estaban velando podría no pertenecer al menor. “Nosotras, desesperadas, queríamos que cancelaran el entierro de este niño, porque lo iban a entrrar en Tubular a las 8.30 del jueves”, dijo la hermana.

Al presentarse en la morgue, las mujeres lograron que se cancelara el entierro. Después, al enterarse del caso y en “razón humanitaria”, la fiscal Adriana Edelman dispuso la exhumación de los otros cuerpos.

“Quisiera una respuesta de qué pasó con mi hermano”, dijo la mujer. Al realizar la exhumación, los expertos podrán identificar los cuerpos a través de una prueba de ADN. Después, volverán a llamar a las madres para que identifiquen, una vez más, a sus hijos.

Sobre la investigación, la madre sostuvo que por el momento no tienen información. Además, señaló que una de las víctimas que sobrevivió a la emboscada “no habla” sobre lo ocurrido.

Tal como informáramos, Fiscalía indicó este sábado a través de un comunicado que Edelman había pedido a los organismos competentes que realicen pericias técnicas para identificar los cuerpos, “debido al estado en el que fueron encontrados”.

En una primera instancia, se los había identificado, por lo que se procedió a entregarlos a sus familiares. Sin embargo, una de las madres “no reconoció” el que le fue entregado.

De este modo, por una “razón humanitaria”, Fiscalía pidió una nueva pericia de ADN “para despejar dudas”. “El resultado de ese estudio arrojó que, efectivamente, no se trataba del cuerpo correcto”, explicó el Ministerio Público en un comunicado.

Tras este suceso, Edelman, a pesar de que esta situación excede la competencia de la Fiscalía, solicitó la exhumación de los otros dos cadáveres, con el fin de que “puedan entregarse correctamente a los deudos”.

Los organismos competentes presumen que el cuerpo entregado pertenece a uno de los jóvenes acribillados, pero de todas formas harán la exhumación para corroborarlo.

Edelman informó al fiscal de Corte, Juan Gómez, sobre la situación para que “puedan investigar lo ocurrido, si así lo amerita”.