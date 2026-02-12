“Lo siento muchísimo”: reapareció el uruguayo Laurta, acusado de matar a tres personas

Internacionales

Montevideo Portal

Pablo Laurta, el uruguayo que mató a su expareja y su exsuegra en Argentina fue trasladado desde Córdoba hasta Concordia donde deberá someterse a una serie de audiencia judiciales e interrogatorios por el asesinato de Martín Palacio, remisero que prestó los servicios al homicida.

Según informó TN, Laurta estará detenido en la Unidad Penal 3 y llegó bajo un fuerte operativo policial.

Cuando llegó, Laurta habló ante los medios y dijo que: “La Justicia no investigó el secuestro y los abusos a mi hijo. Quiero que se sepa la verdad”. En este sentido, insistió en que precisa que se “investigue” las presuntas agresiones hacia el menor.

En tanto, Canal 9 Litoral grabó el momento en que Laurta subía unas escaleras y lo consultó sobre qué le diría a la familia de Palacios. “Lo siento muchísimo, la verdad”, respondió el acusado.

En la instancia del jueves, se resolvió extender la prisión preventiva por 90 días más, mientras las autoridades avanzan sobre las dos causas.

Los crímenes que dieron origen a la causa ocurrieron el 8 de octubre pasado en la ciudad de Córdoba. Según la reconstrucción oficial, Laurta ingresó armado a la vivienda de su ex pareja, Luna Giardina, de 26 años, y le disparó a quemarropa, para luego matar también a su madre, Mariel Zamudio, de 54 años.

La Fiscalía imputó a Laurta por los delitos gravísimos de homicidio calificado por el vínculo, por matar a su expareja; alevosía y violencia de género, agravantes que aumentan la pena prevista por la ley; y violación de domicilio, amenazas y desobediencia a la autoridad, en relación con el ingreso a la casa y los hechos que rodearon los crímenes.

