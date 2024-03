“Lo que pensé era salvarlo, nada más”, dijo la mujer que encontró a niño raptado en auto

Policiales

En la mañana de este martes, un hombre de 55 años robó un auto en La Teja, en el que adentro había un niño de 5 años.

El delincuente vio que el niño viajaba en el auto a las pocas cuadras, por lo que decidió abandonarlo allí y darse a la fuga. La policía y los padres del menor hallaron el vehículo, pero el niño ya no estaba en el auto.

Por una llamada se enteraron de que el menor había sido llevado por una vecina a la Escuela nº 170, dado que había visto lo sucedido y entendió que lo mejor era trasladarlo al centro educativo para que no quedara solo.

Adriana Genovese fue la vecina que lo encontró y lo asistió. “Salía para la escuela con mi hija y noto que un niño está adentro de un auto gritando por la ventana: ‘Auxilio, auxilio, ayúdenme’. Le decía: ‘¿Qué te pasa?’, y me decía: ‘¡Ayuda, ayuda!”. Le digo: ‘¿Estás solito?’, me dice: ‘Mi mamá está tirada en el piso’. Yo me fijaba por todos lados y no encontraba a la mamá del niño. Le digo: ‘¿Estás solo en el auto? Bajá que yo te ayudo’”, relató la mujer a Subrayado (Canal 10).

Así, señaló que abrazó a la víctima e intentó tranquilizarla. Cuando le preguntó por su madre, el niño le explicó lo sucedido y, además, le comentó que le tiró “autitos de juguete” al ladrón. “No sé si quedaron adentro del auto”, le dijo el niño a la vecina, según narró la mujer.

Mientras se dirigían hacia la escuela le preguntó su nombre y su edad, y también si era del barrio. “Me dijo que reconocía la zona, muy abierto el niño para hablar”, reconoció Genovese.

“Bueno, yo le dije: ‘Mirá, vamos hasta la escuela ahora, y de ahí llamamos a la Policía así nos ayuda a saber dónde está tu mamá’. En el momento, lo que pensé era salvar al niño, nada más. No pensé nada de que podría terminar en algún problema o algo yo misma por llevarme al niño, no me importó, pensé en salvar al niño, pobrecito, que estaba muy asustado y nada más”, expresó al mencionado medio.

De esta manera “salió todo bien”, pudieron llamar a las autoridades desde la escuela y el niño pudo reencontrarse con su mamá. “Estuve con la mamá, el papá y el abuelo del niño cuando fui a declarar. Y la mamá me abrazaba, está muy herida, y la iban a llevar a forense ahora porque tiene muchas heridas”, detalló.

Finalmente, Genovese sostuvo que los padres se manifestaron “muy agradecidos”, y ella “muy contenta de que el niño y la mamá están bien”.

