Locales

“¡Lo que nos espera!”: atasco y vehículos empantanados en la Meseta de Artigas en Paysandú

Montevideo Portal

Los vehículos que transitan por el acceso a la Meseta de Artigas, en Paysandú, han atravesado varias dificultades este fin de semana debido a las intensas lluvias y el barro acumulado en el camino.

Las dificultades se dan en el marco de la gran concurrencia al evento “Encuentro con el Patriarca”, que comenzó este jueves en Paysandú y esperaba recibir este fin de semana a más de 20.000 personas, aunque el estado de la ruta representa un desafío para los visitantes.

El tránsito pesado de autos y camionetas terminó generando atascos y varios vehículos quedaron varados al costado de la calzada, según videos publicados por distintos usuarios en redes sociales.

Los ómnibus turísticos, que suelen trasladar a los excursionistas desde distintos puntos del país, optaron en muchos casos por quedarse estacionados en la ruta para evitar quedar empantanados.

La situación se agravó cuando una columna de UTE cayó junto al camino, a causa del temporal, y provocó un pequeño incendio. Dentro del predio del evento, el barro sigue siendo un obstáculo, sobre todo en los estacionamientos y zonas con pendientes.

El camino de acceso había sido pavimentado durante la gestión de Jorge Larrañaga para facilitar la llegada a este tradicional encuentro anual. Sin embargo, con los años perdió su capa de asfalto y hoy se encuentra mayormente de tosca, lo que dificulta la circulación cada vez que llueve.

“¡Lo que nos espera!”, se escucha decir a un conductor que quedó varado en medio de este camino por el embotellamiento generado ante los accidentes.

Montevideo Portal